doble vara de medir en canet

Leyendo el periódico Levante-EMV, me he encontrado con dos noticias referidas a Canet d'En Berenguer : «Fuera de la ley en accesibilidad» y «Canet ayuda a los taurinos con el médico extra». Sin entrar a valorar el contenido, sí voy a valorar, Sr. Alcalde de Canet d'En Berenguer, las distintas varas de medir de su equipo de gobierno.

Durante más de cuatro años, llevamos reclamando del consistorio una adecuación de los edificios públicos, que no cumplen la normativa del Real Decreto 1/2013 de 29 de Diciembre y no se ha hecho nada para solucionarlo. El día 4 de diciembre de 2017, después de tener cuatro años de moratoria para adecuarlo, era la fecha límite para tenerlo todo acondicionado. La ley nos ampara y exigimos su cumplimiento.

El pasado 21 de diciembre de 2017 se presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer con carácter de urgencia para que se realizaran una serie de actuaciones para hacer viable el acceso a edificios e instalaciones públicas a personas con movilidad reducida. A día de hoy sigue sin contestación. En este mes de febrero, usted y su partido Sr. Alcalde, presentaron con carácter de urgencia en el pleno una moción para aportar dinero público (entre 1.500 a 1.800 euros), con la siguiente reflexión: «La nueva normativa obliga a los festejos a tener un segundo médico, traumatólogo o cirujano a pie de celebraciones, algo que hace inviable económicamente la celebración de los festejos aquí y en casi todos los sitios, donde las propias peñas son las que sufragan los gastos» y continua diciendo «para salvaguardar la fiesta, sean las diputaciones, la Generalitat o los ayuntamientos los que se hagan cargo de estos gastos».

Que en Canet d'En Berenguer existe una doble vara de medir, es algo tan evidente que no merece la pena perder mucho tiempo enumerando la infinidad de ejemplos que sustentan esta afirmación. En este caso que nos concierne, su doble vara de medir ha sido, en un caso, presentar una moción por vía de urgencia y aportar dinero público para contrarrestar lo que marca la normativa y, en el otro, no dotar de presupuesto en accesibilidad de edificios e instalaciones públicas y no cumplir la ley. Su vara de medir Sr. Alcalde, ¿son los votos a recibir y sus gustos y preferencias personales? Así no Sr. Alcalde, no nos parece justo.

Por lo que le insto a que en el próximo pleno, de la misma forma que ha hecho de manera eficiente y ejemplar en el caso del segundo médico taurino, que ha resuelto de manera muy rápida, para estar dentro de la normativa, mueva los hilos y genere una moción de urgencia, dotándola de presupuesto, para subsanar las deficiencias que tenemos en el municipio en referencia a la accesibilidad de edificios e instalaciones públicos.