Gilet impone una tasa de 15 ?/m2 por limpiar los solares sucios

Las continuas reclamaciones de vecinos respecto a la suciedad acumulada en muchos solares ha llevado al gobierno local a proponer este tasa «como medida de presión para que los propietarios mantengan en buenas condiciones sus parcelas», adelantaba a este periódico el alcalde, Salva Costa (PSPV). De momento, se desconoce el número de solares que puedan estar afectados , aunque fuentes municipales hablan de cientos, principalmente en las urbanizaciones de montaña.

El ayuntamiento va a elaborar un inventario de parcelas y una vez realizado el censo, enviará a los propietarios de las mismas avisos para informar de la normativa. En ese documento se explicarán los nuevos cambios en la ordenanza y se les comunicará la obligatoriedad de limpiar su propiedad. De hacer caso omiso a la normativa, el consistorio procederá a realizar la limpieza de forma subsidiaria cobrando al afectado 15 euros por metros cuadrado. Como última estancia se utilizará la via recaudatoria para repercutir el trabajo.

La propuesta contó con los votos a favor de la mayor parte de los grupos políticos a excepción del PP que habló de los riesgos de no cobrar la limpieza. Según su portavoz, Sergio Andrés, «nosotros vemos más conveniente poner una sanción y una vez cobrada ésta proceder a la limpieza, sino, podemos quedarnos con el trabajo hecho y sin cobrar», explicaba a Levante-EMV. Los populares discrepan de que la tasa solo se aplique a solares sin vallar, ya que también los hay vallados llenos de suciedad, añadía Andrés; parcelas en este caso que están reguladas por otra ordenanza de «solares vallados» que no se aplica y esta obsoleta». Por eso proponen una única normativa, mejorada, que contemple todas las parcelas en general. A este respecto, el alcalde, Salva Costa, recuerda que fueron los populares los que aprobaron la ordenanza y los que no la han ejecutado en años.



Mil parcelas afectadas

Aunque por ahora no se han hecho cálculos sobre el importe que podía recaudar el ayuntamiento con esta nueva tasa, cabe recordar que fuentes municipales estiman que en esta situación se encuentran cerca de mil parcelas, cuya media de extensión oscila entre los 500 y los 1.000 metros, es decir que por una parcela de 1.000 metros cuadrados se cobraría 15.000 euros.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, Antonio Muñoz, hablaba de la necesidad de intervenir en estos solares por cuestiones de «salubridad, ya que pueden ser un foco de ratas» y ponía como ejemplo un solar junto al colegio, cerca de la calle Antonio Machado.