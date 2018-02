IP tilda el Plan de Movilidad de «indecente» e insiste en que aumentará la zona azul

La polémica por el aumento de la zona azul contemplado en el borrador del Plan de Movilidad de Sagunt sigue en aumento. Después de la denuncia de Iniciativa Porteña y la réplica de la concejala del área, Roser Maestro, los segregacionistas han pedido una disculpa pública a la edila de EU, a quien acusan de «falta de madurez».

El portavoz Manuel González apunta que «la propuesta que llevan meses redactando contempla el aumento de zona azul que ya denuncié», palabras que acompaña con varios extractos del documento. El segregacionista añade que «si yo no hubiera planteado el tema de la zona azul, EU no hubiera dicho nada y ahora, cuando se da cuenta que le han pillado en un renuncio, es cuando afirma que no está de acuerdo».

Además de lamentar que este es «uno más de los líos en los que se mete Roser Maestro, como las terrazas o el plan de empleo», González señala que «auguro que su plan de movilidad traerá más polémica. Debería pedirme disculpas por su falta de respeto, porque mi pecado fue denunciar el contenido de un documento que se ha redactado bajo su supervisión y con el que ahora dice no estar de acuerdo. Ridículo y lamentable», concluye.