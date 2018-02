Quart huye del favoritismo en la final de la Copa Generalitat en frontón

El CPV Quart de les Valls disputa mañana en el frontón de Almussafes (11 horas) la final de la Copa Generalitat. Un torneo que ya conquistó hace un par de años en Faura, escenario entonces de la final, que se jugó a galotxa.

Se trata de una cita en la que participan los campeones de cada modalidad, con la particularidad de que cada año juegan a una distinta. En esta ocasión se ha disputado a frontón y el equipo del Club de Pilota Quart, con el Moro y Alejando, de Paterna, ha llegado a la final, en la que se batirá a la Pobla Vallbona, formado por Pasqual y César. Antes, el equipo de Les Valls eliminó al CPV La Baronia y al CPV Parcent en cuartos y semifinales, respectivamente.

El Moro, máxima figura de la galotxa, también es de los mejores del frontón valenciano y raro es el año que no consigue títulos en dicha modalidad. Ahora ha formado pareja con Alejandro, otra primera figura, y tienen muchas posibilidades de conquistar la Copa Generalitat, ante un rival complicado. Pasqual es el actual campeón individual y también por parejas, que este año hizo doblete.

Por ello, el Moro no quiere oír hablar de favoritismos: «No me dice nada –declara-, porque en la Copa Diputació también éramos favoritos y caímos contra Puchol II, después de ganar a Genovés II. Conozco a Pasqual y a César y sé muy bien con quien nos vamos a enfrentar. Por tanto, nada de confianza y tendremos que luchar todos mucho en la final de Almussafes, un frontón grande y rápido que me gusta».