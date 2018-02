De titulars i altres fotos

Benvolguts veïns, des del grup municipal de Junts per Faura volem fer una xicoteta reflexió sobre la feina realitzada en els darrers temps. És curiós com, reiteradament, des del PSOE capitanejat per Antoni Gaspar se'ns acusa de buscar notorietat amb les nostres propostes; però no cauen en el detall que, si les nostres iniciatives tenen ressò, és per què són notòries per si mateixes.

Sembla irrisori acusar l'oposició de buscar titulars quan són ells els qui ho fan constantment i, mentrestant, deixen de fer la feina que demana la ciutadania. Una feina que ells mateixos han proposat als plens. Una feina que també ha proposat l'oposició i que s'ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups. Alguns exemples són la recol·locació dels fanals al barri de la Canaleta i el canvi de direcció del Carrer N'Avel·lina Taverner (aprovats el gener del 2016), el compromís de realitzar un acte a favor dels refugiats i campanyes d'assessorament de voluntaris (març 2017), la re decoració dels contenidors de fem per a fomentar el reciclatge, que podrien haver emmarcat en l'actual campanya de la Mancomunitat (juliol 2017), i un llarg etcètera. Menció a part mereixen els projectes estrela socialistes de la remodelació del camí de dalt, en dansa des de novembre del 2015, o el desviament o soterrament de les línies d'alta tensió, en dansa des de temps immemorials, uns projectes airejats als quatre vents, és clar, abans d'eleccions.

A més, les formes són tant o més importants que el contingut. És reprovable que es faça un ús inadequat d'informació personal d'algun membre de l'oposició, en públic, amb llum i taquígrafs, per disculpar el retard, o un cert desinterés, per portar a terme tasques que tenen l'obligació de gestionar ells, atès que tenen el govern municipal, a més de gaudir de mes recursos humans i econòmics. Fer efectives iniciatives que són prioritàries o d'interés general, com, per exemple, posar en marxa la Carta de Participació Ciutadana (fomentar la participació ciutadana, Defensor del Veí, Escó Ciutadà, ...). I complir el que diu; cal recordar que el març farà un any que no es publica el BIM: un incompliment flagrant de la Carta de Participació, que estableix que se n'han de publicar tres anuals). Potser la moció de Junts per Faura, rebutjada pel PSOE, de crear una Comissió de Gestió del BIM no anava gens desencaminada.