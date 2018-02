El CB Puerto protagoniza una remontada «épica» frente al líder

El Baloncesto Puerto protagonizó un partido de los que hacen afición, un tópico que en esta ocasión se queda hasta corto. Los rojinegros recibían al Hispagan de Gandia, que se mantiene en lo alto de la clasificación de EBA pese a irse derrotado del José Veral, después de que Andrés Pallardó culminara la «épica remontada» con un triple en los últimos segundos que hizo justicia al tesón de los hombres de Pau Gaya (80-79).

El comienzo no hacía presagiar un final feliz. Los porteños, sin su mejor hombre, Luis Torrijo, se vieron superados en el primer cuarto por los de la Safor, que mandaban tras los primeros 10 minutos por un contundente 11-22. Los locales mejoraron en el segundo y tercer cuarto, pero no lo suficiente para evitar que los visitantes llegaran a mandar hasta por 19 puntos. Pero el CB Puerto no se rindió.

Con un espectacular cuarto y medio final, la fe se tradujo en un gran trabajo defensivo y un espectacular acierto en el lanzamiento, que culminó Pallardó al recorrerse la pista, plantarse en la línea de 6,75 metros y meter un triple que incluso hizo saltar a la afición al terreno de juego para celebrar un triunfo que deja huella en la memoria.



A dos victorias del sexto

Además de Pallardó, que fue el porteño con más valoración gracias a sus 11 puntos y 9 asistencias, otros destacados en el bando local fueron Lucas Hofmann, que se fue hasta la veintena de puntos, o Nicolás Boscafiori, que recogió 6 rebotes. Este triunfo permite a los hombres de Pau Gaya mantenerse en la lucha por escalar hasta las seis primeras posiciones, que ahora tienen a dos triunfos, para disputar la segunda fase entre los mejores. En caso contrario, les tocará volver a pelear por evitar el descenso.