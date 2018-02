Jornada de formación sobre los consejos escolares en Sagunt

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha programado para mañana, una jornada formativa en el centro cívico Mario Monreal de Sagunt sobre los Consejos Escolares Municipales. Bajo el título Els CEM: una eina per a la participació educativa, en la charla se abordará la nueva constitución de estos órganos consultivos de participación democrática de la comunidad escolar. Según destaca Alfred Montesinos, responsable del STEPV en el Camp de Morvedre, «los Consejos Escolares Municipales tienen vida más allá de decidir los tres días no lectivos que se corresponden con las fiestas locales, de la misma manera que la democracia no se agota depositando la papeleta cada cuatro años».