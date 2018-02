Sagunt ofrece los más de 500 puestos vacantes en sus mercados exteriores

La concejalía de Mercados ha iniciado el procedimiento de traslados y ampliaciones de los 514 puestos de venta que actualmente están vacantes en los mercados exteriores fijos de venta no sedentaria que se celebran en Sagunt los miércoles, jueves y sábados, con la finalidad de que los actuales titulares puedan ampliar las dimensiones de sus puestos de venta –hasta ocho metros– o trasladarse a otras ubicaciones antes de que se realice el procedimiento de adjudicaciones de vacantes.

El concejal de Comercio y Mercados, Sergio Moreno, señala que es «un procedimiento claro, sencillo, transparente y sometido a concurrencia competitiva». En este sentido destaca que podrán presentarse todos los actuales titulares de autorizaciones de venta no sedentaria que cumplan con los requisitos establecidos. «Queremos dar facilidades a los vendedores que trabajan actualmente en los mercados exteriores que se celebran en Sagunt para que puedan ejercer su actividad en las mejores condiciones, ya que nuestro objetivo es garantizarles los medios de la mejor forma posible para que ello se produzca», comenta.

Para formar parte del procedimiento de ampliaciones y traslados de puestos de venta no sedentaria deben cumplirse dos requisitos. En primer lugar el aspirante deberá estar en posesión de autorización en vigor para el ejercicio de la venta no sedentaria en el mercado exterior fijo donde se pretende ampliar o trasladar el puesto de venta. En segundo lugar, tendrá que estar al corriente de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento. Las vacantes se producen cuando los adjudicatarios no actualizan sus autorizaciones o renuncian a sus puestos.

Las personas interesadas en esta convocatoria tendrán de plazo hasta el próximo 28 de febrero una vez publicadas las correspondientes bases en los tablones de anuncio de las oficinas PROP, el edificio Camí Reial, el ayuntamiento, la tenencia de alcaldía y los mercados municipales interiores , así como en la sede electrónica del ayuntamiento (www.aytosagunto.es) y en el portal del comerciante (www.portaldelcomerciante.com).