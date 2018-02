«Contra equipos grandes, el árbitro condiciona mucho»

El Atlético Saguntino cayó por la mínima (1-0) ante uno de los rivales más duros del grupo, el Elche, en un partido en el que los locales se pusieron por delante con un gol tempranero. Sin embargo, un penalti fallado y la falta de puntería hicieron sufrir a los ilicitanos hasta el final, ya que los rojillos buscaron el empate.

El presidente del club, Juanma Domingo, destaca que el encuentro «estuvo bien. Creo que el equipo compitió hasta el final, pero con arbitrajes como el que tuvimos es difícil ganar. Las entradas o las tarjetas no se miden igual a un equipo que al otro. Un penalti como el que pitó no lo señalan a un equipo grande, solo a los pequeños, pero lo que no sabía el árbitro es que Lluna, es un portero de los grandes».

El máximo dirigente saguntinista asegura que «hay que reconocer que ellos salieron fuertes los primero diez minutos y nos pillaron con el gol. Pero insisto, cuando juegas con equipos de tal envergadura, los árbitros condicionan mucho. Hasta el presidente del Elche me miró como diciendo no es penalti. Toca pasar página y pensar en los dos partidos importantes que tenemos esta semana en Nou Morvedre», concluye Domingo.

El primer de ellos será mañana mismo en el partido de vuelta de cuartos de final de Copa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los rojillos recibirán a partir de las 19 horas al Plasencia con un resultado muy favorable, ya que allí quedaron 0-2. Ante esto, el presidente rojillo ha afirmado que «espero que no hayan sorpresas. El equipo sabe lo que se juega y no está todo asegurado. En el futbol pueden pasar cosas muy raras, pero en principio creo que pasaremos a semifinales». Esta penúltima ronda de la competición que los rojillos ya ganaron la pasada temporada reportará a los cuatro equipos algo más de 12.000 euros en premios, que serán 30.000 para el finalista y 90.000 para el campeón.

Domingo admite que el equipo está llegando en Copa Federación, más lejos de lo que se esperaba: «Estábamos obligados a participar, porque éramos los ganadores, pero ahora nos hemos vuelto a ilusionar con ella. Ojalá este año vivamos otra final en el Nou Morvedre. Sería muy importante, bonito e histórico revalidar el título».