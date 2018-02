El mejor cine de montaña llega esta tarde al auditorio de Canet

El auditori de Canet d'En Berenguer reúne esta tarde las mejores producciones cinematográficos sobre la montaña, que se pudieron ver durante el Bilbao Mendi Festival. Será a partir de las 18.30 horas cuando se proyectarán Dirtbag: the Legend of Fred Beckey, que obtuvo el Gran Premio en la cita vizcaína, con la historia del escalador y alpinista fallecido el pasado año; The time within y Song for the nomad, dos cortometrajes con el sello del director Ben Sturgulewski; así como Aurrera, una apasionante relato sobre Irene Sarrionandia, corredora de montaña de 69 años que acumula 13 participaciones consecutivas en la Camille Extreme del pririneo navarro.

La organización de esta cita, que se ha convertida en un clásico en Canet, corre a cargo del club local de Montaña El Rotipet, una joven entidad formada por entusiastas de la montaña y la naturaleza. La entrada cuesta 3 euros y la recaudación se donará a los proyectos de SOS Himalaya, Fundación Iñaki Ochoa de Olza y Abraça Nepal. El Ayuntamiento de Canet patrocina el evento a través de los departamentos de Turismo y Deportes, una colaboración a la que se suman Talleres de electromecánica Morant, el Bar-Restaurant El Casino, y la tienda de material de montaña y sala de bulder Vents.