Canet queda libre al fin de casetas ilegales en su parte del delta

El derribo de las casetas del margen izquierdo del río Palància, el que pertenece a Canet d'En Berenguer, por fin se ha consumado. Esta misma semana concluyeron los últimos trabajos y la zona ha quedado preparada para las actuaciones de recuperación forestal inicialmente previstas.

El alcalde de Canet, Leandro Benito (PP), ha quedado muy satisfecho por el trabajo realizado: «La conselleria ha supervisado los trabajos y la empresa ejecutora ha tenido mucho cuidado, se ha respetado totalmente la arboleda existente y no ha quedado ni un resto de las construcciones, ni un trocito de ladrillo».

Las obras de derribo y retirada de los escombros se han demorado más de lo inicialmente previsto por culpa de la gran cantidad de fibrocemento existente en las construcciones derribadas. Por este motivo los operarios retiraron el amianto existente en la zona siguiendo los protocolos de eliminación de residuos peligrosos, algo que tuvo más de un mes ocupados a los trabajadores, y no ha sido hasta finales de esta misma semana cuando las obras se han podido dar por terminadas.

Llegados a este punto, el alcalde de Canet señala que «ya está hecho lo más difícil que era identificar a los propietarios de todas las casetas, desalojarlas y derribarlas, ahora lo que toca es culminar el proyecto recuperando la zona». Precisamente para hablar sobre esta recuperación, el consistorio canetero ha pedido reunirse con la conselleria para recibir información sobre en qué punto se encuentra el proyecto de adecuación del entorno. Según señala Benito, «en la última reunión que mantuvimos con la conselleria nos dijeron que trabajaban en un plan para la recuperación de la zona y por eso vamos a preguntar, para saber en qué punto está, si lo van a hacer ellos íntegramente, porque es su competencia o si hay otras posibilidades».



Proyecto de recuperación

Desde el consistorio canetero no se descarta ninguna opción y, aunque las competencias del terreno son de la Generalitat Valenciana, no se desecha la posibilidad de llegar a algún acuerdo de convenio con la conselleria para recuperar la zona, o incluso que el Ayuntamiento de Canet se haga cargo por su cuenta de la rehabilitación en el caso de que la conselleria no ofreciera un proyecto. Claro está, este supuesto necesitaría del permiso por parte de conselleria para que Canet asumiera las tareas de reforestación.