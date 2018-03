manifestación por las pensiones

Yo, como pensionista que soy, tengo 71 años, y quiero aclarar antes de empezar que no he fallado en ninguna de las manifestaciones que se han convocado en Valencia (vivo en Benifairó de les Valls), a raíz del envío por parte de la ministra de trabajo y seguridad social (lo escribo en minúsculas porque no se merecen más) de la carta con los incrementos del 0,25 % para las pensiones en el 2018.

Dicho esto, me dirijo a vosotros, pues no tengo otra referencia para contactar con alguna Asociación de Pensionistas en la Comunitat Valenciana que pudiera haber organizado las concentraciones aludidas en la ciudad de Valencia.

Debo expresar mi más que justa repulsa por la desconvocatoria de las manifestaciones del 17 de marzo en todas las ciudades de España. Me siento frustrado, cabreado y desilusionado con esta medida. ¿Por no molestar en fallas? ¿Quién molesta a quién? Si nos atenemos a esta circunstancia, el próximo miércoles día 22 también pueden decir algunos pensionistas que se aplace la manifestación, porque son las fiestas de su pueblo y no pueden acudir, o que diga el Gobierno que ese día tienen reunión para decidir cómo jorobar a los pensionistas y no le conviene que haya una manifestación en Valencia o en otra ciudad española.

Me imagino las carcajadas del inefable Rafael Hernando (el del pp) por este aplazamiento, corroborando sus miserables palabras en el Congreso: «Las pancartas de los iaioflautas no sirven para nada». Seamos serios. Una convocatoria a nivel nacional no puede estar supeditada por ninguna fiesta. Yo las fallas las respeto, estoy a favor y me siento identificado con ellas. Ahora bien, ni estas ni ninguna fiesta, ya sea tan importante como nuestras fallas o cualquier fiesta del calendario santoral que se precie no tiene ni debe tener más importancia que nuestra reivindicación, porque entonces estaríamos a merced, como siempre, de los que nos pisan nuestros derechos haciendo lo que a ellos les convenga para sus intereses.

Creo, es mi opinión, que se ha cometido un grave error por esta desconvocatoria. Se ha perdido una gran ocasión de hacerse oír ante una gran multitud de personas que en estas fechas se acercan a contemplar las fallas y no veo que se hubiese molestado a nadie. Es más, quizás muchos de esos visitantes también sean pensionistas y se añadirían a nuestras reivindicaciones. ¡Así No!

Amigas y amigos pensionistas, o reclamamos en la calle nuestros derechos todos juntos o seguiremos como siempre a merced de los que mueven los hilos. Hemos perdido una gran ocasión al no unirnos a las manifestaciones, por cierto con una gran participación, a nivel nacional. Aquí en Valencia, hemos fallado estrepitosamente. ¿Con qué moral nos manifestamos el próximo miércoles 22, sólo la ciudad de Valencia en toda España? No, Así, No.