El alcalde de Sagunt rompe la disciplina de voto en protesta por el retraso en un tema

El pleno municipal de Sagunt vivió ayer una anécdota sin precedentes cuando el alcalde Quico Fernández rompió la disciplina de su equipo y votó en solitario contra una decisión de su concejal de urbanismo Pablo Abelleira. El hecho curioso se vivió durante el debate sobre la futura ubicación de la nueva planta depuradora, después de que Abelleira aceptase la petición del PP de dejar el asunto sobre la mesa.

El edil de Urbanismo aspiraba a que el pleno respaldara la propuesta de plantear a la Generalitat que esta nueva instalación se ubique en terrenos del futuro Parc Sagunt II y alejada de los núcleos de población. El edil destacó que la última palabra la tendrían los responsables de su construcción, pero que el acuerdo pretendía ser un posicionamiento municipal para que la conselleria competente les tuviera en cuenta.

Aunque el tema ya ha sido tratado en varias ocasiones en comisiones informativas y existía un amplio consenso, el portavoz del PP tomó la palabra para advertir de que horas antes se había dado cuenta de que la parcela que se proponía formaba parte del parque logístico ferroviario proyectado y que el propio ayuntamiento había respaldado. Pese a que el concejal de Urbanismo le reprochó que no hubiese compartido antes esa información y aseguró que el espacio propuesto no estaba afectado por la vías, finalmente accedió a dejar el asunto sobre la mesa. Una decisión que no gustó al alcalde que optó por mostrar su disconformidad con su solitario voto en contra.