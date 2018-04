? David Gutiérrez será recordado en Sagunt como el Dios que obró el milagro de subir a Segunda B y ser el primer conjunto valenciano en alzar la Copa Federación. Este año, iba a por su tercer milagro, meter al equipo en play off de ascenso a Segunda A. En la primera vuelta, cerca estuvo, pero una mala dinámica deja en suspenso un sueño que espera lograr en un futuro: «Me voy con la convicción de que el equipo se tiene que salvar, porque mi decisión solo tiene que beneficiar y ojalá en el futuro pueda estar otra vez aquí para anunciar que puedo volver al equipo que me lo ha dado todo». Con respecto a qué pasará ahora con la dirección de la plantilla, Domingo afirmó que «sondeamos el mercado y lo que nos ofrecen no es mejor alternativa que lo que tenemos, así que, de momento, se hará cargo el entrenador del filial, David García, Rubén López se incorporará a los entrenamientos y David Fas hará de jugador entrenador junto con Carlos Cabrelles y Carlos Gómez».