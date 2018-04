Sagunt, la ciutat de totes i tots

a uns dies va eixir publicat un article d´un assessor de Compromís en què, legítimament com a creient i practicant, elogiava i se sentia orgullós de la festa de Setmana Santa saguntina, alhora que, com a bon observador, detectava que aquesta celebració catòlica se l´havia apropiada la dreta, i reclamava per què no podia ser la festa «de totes i tots» els saguntins. Després d´il·lustrar-nos amb els seus interessants coneixements de la història local, concloïa, contradictòriament al que denunciava en un principi, que aquesta festa «s´havia consolidat com un fenomen social i religiós que aglutina tots els cristians de dretes, d´esquerres, de centre, etc..» (sic).

Però ací no acaben les contradiccions, ja que, malgrat que desdoblara el gènere dels participants en el títol del seu article, no parlà de l´absència de les dones com a confrares i majorals, i ens consta que no per manca de voluntàries, sinó per la negativa que ho siguen, deixant-ne la participació relegada a ser acompanyants o meres col·laboradores venent loteria. Una loteria que suposem que ajuda a subvencionar en gran mesura la confraria que, no ho oblidem, rep, a més, una subvenció de l´Ajuntament. Un Ajuntament governat ara per ara per Compromís, EU, ADN i PSOE; uns regidors i uns membres destacats de les forces polítiques esmentades que, tanmateix, hem vist participar en actes pel laïcisme, molts dels quals es proclamen republicans, que el 14 d´abril faran que lluïsca la tricolor al balcó de l´Ajuntament: cal que els recordem els valors que representa aquesta bandera?

Des d´Esquerra Republicana pensem perquè a més ho constatem en pròpia pell que estem en una època de retrocés agressiu i perillós en les llibertats democràtiques, de retallades de llibertats i de drets. Per això, ara i ací, alcem la veu contra la ingerència de la religió en les institucions públiques, que, a ells, als qui ho toleren, els pot sonar estrany davant la «normalitat» amb què acoten el cap i beneeixen la involució antidemocràtica.

Un exemple esborronador: hem sigut testimonis aquests dies de com ministres del (encara nacionalcatòlic) Estat espanyol cantaven l´infame himne de la Legión Novio de la muerte en una processó: la Legión, una tropa infausta que ha desfilat pel Camí Reial de Sagunt el Diumenge de Rams i ha estat anunciada en cartells, amb el vistiplau del logo de l´Ajuntament de Sagunt! Això què vol dir?: «Viva la muerte y muera la inteligencia!?»

Potser, la manca d´una Llei de la Memòria Històrica com cal, amb un Estat espanyol que no ha trencat i no vol trencar amb el franquisme, fa que molts desconeguen quin va ser el paper de la Legión al costat del dictador Franco. I, doncs, ens dol molt que cap partit dels que governen hui a Sagunt no ho haja impedit. No veuen els companys que amb el seu silenci o consentiment estan exaltant la psicopatia de Millan Astray enfront de la intel·ligència del professor Unamuno?

La nostra organització, amb tots els respectes cap a les diferents creences i cultes, farem el paper de Pep el Consciències (el Pepito Grillo espanyol) tantes vegades com calga. En primer lloc, en les situacions en què públicament no es respecte la igualtat. En segon lloc, com a defensors del laïcisme, denunciant que els actes religiosos siguen promoguts o subvencionats amb els diners de totes i tots. I, finalment i amb més motiu, quan es faça enaltiment del feixisme.

Des d´Esquerra Republicana-Sagunt els diem amb afecte, tant al company de Compromís com als nostres conciutadans, que no només ha de ser de totes i tots una festivitat d´una setmana a l´any, sinó que ha de ser de totes i tots, sempre, la ciutat de Sagunt i les seues institucions, on el laïcisme ha de ser un valor a promoure i el feixisme mai no ha de ser tolerat.