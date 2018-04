Sagunt pone la alfombra roja a la edición más ambiciosa de puntoDOC

Los mejores documentales de la temporada se darán cita en Sagunt en la quinta edición de la muestra puntoDOC, que comenzará el próximo viernes 13 de abril hasta 6 de mayo en el Casal Jove del Port.

Hitchcock/Truffaut, Mi vida entre las hormigas, Venus: Confesiones desnudas, Heart of Darkness, Everest: un reto sobrehumano, La hora de los deberes, Crossroads, Chavela, Tribus de la Inquisición, Amazona, Renta Básica, Kedi (Gatos de Estambul), Muchos hijos, un mono y un castillo, El pacto de Adriana y David Lynch: The art of life, son las estupendas quince obras que llenan la programación de este año, un gran barrido de la actualidad, la creación artística, la denuncia, la reflexión y el compromiso social. Los mejores trabajos nacionales e internacionales en este género, incluyendo los dos últimos ganadores del premio Goya.

Según el concejal de Juventud "esta es la edición más ambiciosa del festival»,en la que se ha ampliado la programación un mes entero incluyendo pases los domingos.

En el festival intervendrán algunos de los autores de los trabajos, como Álex Txikon, que vendrá a hablar de Everest; José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social junto a Paco Roca, que presentarán Crossroads, entre otros, todavía por confirmar.

En paralelo a las proyecciones, se han organizado actividades como el puntoDOCLab, un programa de apoyo al desarrollo de documentales para creadores y creadoras de hasta 30 años y el 24hores.DOC, en el que pueden participar jóvenes creadores de entre 15 y 35 años con sus cortos.