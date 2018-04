Hitchcock y Truffaut abren hoy .DOC

Lo

PrV MOSTRA DOCUMENTALS .DOC

Quan fa cinc anys, des de la Regidoria de Joventut, es va impulsar una Mostra de Documentals a Sagunt, volíem que la idea principal de la mateixa fora la d´aglutinar el millors treballs nacionals i internacionals exhibits fins a la data. D´una banda encertàvem amb una selección segura, y d´altra banda rescatàvem per al públic una nova oportunitat de veure en pantalla gran i versió original, tal com havien sigut concebuts pels seus autors.

.DOC s´organitza al voltant de cinc grans grups o temàtiques d´una certa transversalitat. Per un costat, els documentals que oferixen alternatives al neoliberalisme imperant –batejats com ThIA-. Treballs com Renta Básica de Christian Tod. Per un altre costat el que afecten als drets humans –HR-, com El Pacto de Adriana de Lisette Orozco. En tercer lloc, els dedicats a la música –Music- com Chavela o Mi vida entre las hormigas, sobre la banda Ilegales. Un altre espai està dedicat als xiquets –Kids- amb documentals familiars com Kedi (Gatos de Estambul). Per a finalitzar, posem el focus en aquells importants personatges mundials, la vida del cual ha quedat reflectida en un documental –Bio- com el cas el del cineasta David Lynch: The art of life. D´altra banda, rendim homenatge a un documental clàsic, en este cas Heart of Darkness d´Eleanor Coppola, sobre el rodatge de Apocalypse Now.

Tindrem l´oportunidat de veure els dos Goya guanyadors de l´última edició: Muchos hijos, un mono y un castillo de Gustavo Salmeron i Tribus de la Inquisión de Mabel Lozano, en l´apartat de Ara només desitgem que aprofites l´oportunitat de disfrutar-los amb nosaltres.