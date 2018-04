Los trabajadores del Plan de Empleo vuelven a movilizarse en Sagunt

Los trabajadores del Plan de Empleo volvieron ayer a movilizarse en el pleno. Y es que tras lograr que el ayuntamiento pusiera fin a la situación de marginación en la que quedaron aquellos que fueron contratados por el régimen agrario, asumiendo los gastos de su traspaso al régimen general de la seguridad social, este colectivo ha puesto encima de la mesa una nueva reivindicación: que se acabe con la discriminación salarial que sufren respecto de otros trabajadores de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG).

En este sentido, estos trabajadores advirtieron de que si no se corrige esta situación no descartan iniciar movilizaciones en las próximas semanas. En su respuesta la concejala de la SAG, Roser Maestro, subrayó la voluntad de acabar con esa situación y destacó que en la modificación de créditos aprobada ayer por 2,7 millones, se incluía la partida económica necesaria para afrontar la equiparación salarial de este colectivo. El problema estaba en encontrar la fórmula para aplicarles el convenio de la SAG, ya que las barajadas hasta ahora no eran aplicables según los informes técnicos. Por ello solicitó un poco más de paciencia a los afectados.

Este no fue el único colectivo que trasladó sus reivindicaciones ante el pleno. También lo hicieron los iaioflautas que ayer llevaron su reclamación de unas pensiones justas y presentaron ante los concejales la coordinadora comarcal por la defensa del sistema público de pensiones.

El colectivo exigió unas pensiones dignas, equiparables al salario mínimo interprofesional y defendió un servicio público frente a cualquier alternativa que plantee su privatización. Además exigieron la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013, responsables a su juicio de una precarización social que está poniendo en peligro las pensiones.

Los iaioflautas han organizado para el próximo 3 de mayo un acto en el Casal Jove del Port, donde e intervendrá un miembro de la coordinadora estatal. Además están organizando autobuses para acudir a la manifestación en Valencia del 5 de mayo.