RESPUESTA A eRNESTO hERRERA

Ante las declaraciones ofrecidas sobre mi persona por el secretario general comarcal del PSPV, Sr. Ernesto Herrera, tengo que decir que son totalmente inciertas.

Como concejal y portavoz del PSPV en Canet d'En Berenguer, he presentado todas y cada una de las mociones que el partido me ha enviado para su consideración y aprobación, de lo contrario que lo demuestre. Es fácil difamar a la gente.

Este señor creo que está mal informado. No me conoce, dice que se ha dado a conocer, no ha sido mi caso; que no he apoyado ninguna moción del PSPV, las he defendido a capa y espada, con el visto bueno primero de la gestora y después de la ejecutiva.

Creo que no son las mejores maneras de hacer comarca, ni partido, ni nada de nada, espero por su parte una rectificación de sus declaraciones y espero tener una conversación personal para que me conozca.

De todas maneras mi trabajo ahí está en el ayuntamiento, se terminó el sanchismo, trabajo para los mayores de 55 años, educación vial en la Plaza Joaquín Rodrigo, jardín mediterráneo en Abadia, Balcón al Mar, recaudación, basuras, etc., por eso este partido ha aumentado en votos en Canet en las últimas elecciones.