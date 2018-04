SAGUNT, CAPITAL CULTURAL

Sagunt és la Capital Cultural Valenciana, un esdeveniment que amb el pas del temps encara valorarem més per la seua importància per al prestigi i la projecció exterior de la ciutat. Cal dir, primer que res, que ha sigut un nomenament que no ha sigut fruit de la casualitat, en absolut, sinó d'haver posat en valor un gran treball de programació cultural que ja estaven fent diversos departaments de l'Ajuntament, com el de Cultura, Joventut, Educació, Turisme, Igualtat i, en definitiva, tota la corporació local.

No és casualitat, perquè el nostre projecte de Civitas Amabilis per a la capital cultural valenciana forma part d'un procés, d'una estratègia de ciutat, que ens ha de portar els pròxims anys a presentar una candidatura per a Patrimoni de la Humanitat. A més, és essencial per a mi remarcar que la capitalitat cultural, igual que tots els altres projectes culturals i patrimonials, no seria realitat si no formara part d'un entramat cultural i participatiu a través de diversos col·lectius ciutadans que són un autèntic orgull per a nosaltres. En realitat són els autèntics protagonistes, nosaltres només hem col·laborat a posar en valor i projectar a l'exterior el dinamisme de la nostra societat civil local.

Sempre he dit que la cultura no és una despesa, sinó una inversió. La cultura és un dels factors essencials a l'hora de valorar el progrés, el benestar i el desenvolupament d'una societat. És una aposta política de primer nivell, molt important. Tots els diners que invertim en aquests departaments necessàriament s'han de traduir en una major oferta turística, una major oferta en el sector terciari i també en més llocs de treball.

El nostre projecte, Civitas Amabilis, impulsat pel Departament de Cultura, que coordina el regidor José Manuel Tarazona, ha pretés posar en relleu una activitat cultural, àmplia i diversa, on s'ha implicat la ciutadania per mitjà de diferents col·lectius culturals. Tenim un gran patrimoni històric, industrial i natural, i la seua gestió ha de ser un motor dinamitzador de tots els col·lectius i entitats públiques i privades dins d'un projecte de ciutat integradora, humanista i tolerant. El fil conductor de la proposta han sigut les diferents cultures que han passat per Sagunt i han deixat empremta de les seues llengües, creences, valors i models d'organització que han constituït la nostra tradició, el patrimoni i la forma de vida des de fa 2.500 anys. En aquest sentit, estem molt agraïts a la Generalitat, i específicament a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel seu reconeixement.

Enguany han complit vint anys els Ludi Saguntini: el festival de Teatre Grecollatí i els tallers didàctics de cultura clàssica de la Domus Baebia. Cada any ens visiten al voltant de 15.000 estudiants i la ciutat es converteix en el gran centre europeu de la cultura clàssica. Però també tenim altres esdeveniments molt importants, com el festival de recreacions històriques Saguntum Invicta, o el Sagunt a Escena. Cal destacar l'esplèndida programació anual del departament de Joventut, amb activitats per a joves, però també per a infants, és el cas de l'únic festival espanyol de teatre d'ombres com és Il·luminar-te, la mostra d'art urbà Més que murs, el festival de còmic Splash o Novembre negre, entre moltíssimes altres activitats. Com a novetat, en juliol tindrem el Music Port Fest a l'espai de la Nau de tallers del Port de Sagunt, un esdeveniment cultural del qual estic especialment content perquè hem posat en valor aquell espai d'extraordinari valor patrimonial.

Comptat i debatut, volem que la projecció exterior de la ciutat siga també una estratègia de cohesió, integració i autoestima a través del patrimoni i la cultura. La Capital Cultural Valenciana és un esglaó més en aquest camí que ens ha de dur a ser reconeguts internacionalment: que el nostre patrimoni siga també universal. Les Corts per unanimitat declararen Sagunt Capital Valenciana de la Romanització. I ja estem en dos rutes internacionals molt importants: la Ruta dels Fenicis/Camí d'Anníbal del Consell d'Europa i la Ruta Europea del Patrimoni Industrial, potenciada per la Comissió Europea. Continuarem treballant. Que els ciutadans i les ciutadanes de Sagunt, els valencians i les valencianes i els nostres visitants disfruten de la nostra capitalitat cultural.