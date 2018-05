Sagunt organiza unas jornadas contra la brecha generacional con las nuevas tecnologías

El viernes y el sábado, la concejalía de Juventud de Sagunt pone en marcha las jornadas sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que tendrán lugar en el Casal Jove. Bajo el nombre de Strangers Tics, esta iniciativa pretende hacer reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras vidas ante los profundos y rápidos cambios tecnológicos, sin perder de vista una visión educativa en el uso de las tecnologías, apuntan fuentes municipales.

Estas jornadas están enfocadas en el primer día al sector educativo (profesorado y madres y padres de alumnos) y el segundo a jóvenes y sus familias, por lo que se dispondrá de un espacio de comunicación en el que adultos y jóvenes podrán poner en común sus puntos de vista.

Según explica el concejal de Juventud, Guillermo Sampedro, "con estas jornadas queremos reducir la brecha generacional entre los jóvenes y sus familias que provoca el uso de las nuevas tecnologías. No se trata de alertar y prohibir las redes sociales sino de tutelar el uso de estas nuevas tecnologías y de hacer un uso responsable de ellas. Las TICS han venido para quedarse y con Stranger Tics queremos facilitar ese debate intergeneracional, además de ofrecer unas pautas de comportamiento a la hora de consumir tecnología".

El viernes contará con la asistencia de Andrés Cebrián, profesor de matemáticas en secundaria y creador del canal de Youtube Mates con Andrés, que hablará de la importancia de introducir las tecnologías en el aula y en el aprendizaje diario de los jóvenes, un método didáctico y divertido para el estudio. También se presentará Consum Academy, material pedagógico elaborado por la Conselleria de Economía Sostenible, a través de la Subdirección de Consumo. Un material elaborado por parte del equipo, de dos de los programas de la concejalía de Juventud, el de Corresponsales del Casal Jove y el Morvedre Multimedia, y que servirá de apoyo al profesorado para trabajar con el alumnado el cómo estamos afrontando el consumo de la tecnología. Finalizarán las jornadas con un taller práctico donde se darán a conocer aplicaciones de móvil para profesorado y alumnado, que les ayudará a mejorar su rendimiento y trabajo. Los asistentes recibirán un certificado de asistencia.

El 5 de mayo estará más enfocado a los propios adolescentes y niños,con diversas actividades. Encontraremos talleres prácticos donde las familias podrán aprender aplicaciones y consejos prácticos sobre el uso de las tablets, la seguridad y privacidad en las redes sociales o como controlar la vulnerabilidad en internet. Los mayores de 11 años que se estén iniciando en el fenómeno youtuber, podrán inscribirse en su Escuela de Youtubers, donde aprenderán técnicas de todo el proceso de elaboración de un vídeo, y al acabar, las familias y el resto de interesados podrán participar en la charla "Quiero ser youtuber".

Además, para quien ya tiene un canal o vídeo, pero no se atreve a dar el paso y quiere que expertos en la materia, como Perxitaa (joven youtuber valenciano), le asesoren, podrán enviar su proyecto y participar en el Youtube Lab (bases en llunaplena.saguntjove.es). La tarde se cerrará con un debate intergeneracional, en el que se enfrentarán jóvenes y adultos, para que den su particular visión de las tecnologías, y la muestra de youtubers sociales en la que se podrán ver diferentes iniciativas sociales y se valorará el trabajo realizado por youtubers como "El Renao" como mejor youtuber valenciano, "No hi havia a València€" con Premio al mejor canal de contenido social, entre otros.