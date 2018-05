El Music Port Fest presenta su amplio cartel para julio

El Music Port Fest arrancará el próximo 6 de julio con las actuaciones de los mallorquines L.A. y su indie más enérgico; Corizonas, la banda surgida a raíz de la unión de Los Coronas y Arizona Baby y los Sexy Sadie, que vuelve para festejar el 20.º aniversario de la publicación del álbum It's Beautiful, It's Love.

Por otra parte, El Kanka pondrá de largo las composiciones del disco El arte de saltar, editado el pasado mes de febrero. Además, el santanderino Ángel Stanich aprovechará su paso por Sagunt para mostrar su repertorio, sobre todo las composiciones de Antigua y Barbuda, su trabajo más reciente. También se debe destacar la presencia de tres de las bandas más importantes de la escena musical valenciana: Smoking Souls, Gener y La Plata.

El cartel se completa el sábado 7 con on propuestas de música urbana y ritmos mestizos de la mano de Kase.O, Mala Rodríguez y Muchachito. Por otra parte, los seguidores de los ritmos jamaicanos no se perderán las actuaciones de Green Valley, Dj Vadim y Lasai y Candela Roots, formación valenciana galardonada en la última edición de los Premios Ovidi. El cartel también incluye las actuaciones de El Diluvi, El Niño de la Hipoteca, Arcana Has Soul y Ñeku.

Además de conciertos, el Music Port Fest acogerá propuestas artísticas y escénicas de vanguardia. Las entradas de día se pondrán a la venta el 15 de mayo y los abonos pueden adqurirse en la página (https://musicportfest.com/). con descuentos para las personas empadronadas.