El Hospital de Sagunt se une a la campaña contra la hipertensión

El Hospital de Sagunt participará en la campaña contra la hipertensión en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, que ha sido la primera institución española que se ha sumado este mes a la iniciativa para la detección de la hipertensión entre la población May Measurement Month 2018 (MMM18), promovida por la International Society of Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no diagnosticada.

El jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunt y profesor de Medicina Interna de la CEU UCH, Enrique Rodilla, es el encargado de coordinar toda esta iniciativa internacional. de detección.

Durante todo este mes, estudiantes voluntarios de Medicina, Farmacia y Enfermería de la CEU UCH instalarán diversas mesas para la toma de presión arterial en sus sedes de Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunt, además de en la plaza Santa Clara de Castellón.

En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de Ciencias de la Salud de la CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la detección de esta enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Según Rodilla, «esta iniciativa promueve la medición de la presión arterial entre la población de manera aleatoria, hace especial énfasis en aquellas personas sin tratamiento antihipertensivo previo que desconocen si son o no hipertensas». Recuerda que la hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la población española y la causa número uno de mortalidad en España