Sagunt cuenta con 310 puestos de mercado a la espera de ser adjudicados

El ayuntamiento ha iniciado el procedimiento que será en concurrencia pública por primera vez desde 2008

La concejalía de Mercados ha iniciado el procedimiento de adjudicación de los 310 puestos (117 de frutas y verduras y 193 textil, calzados y varios) que actualmente están vacantes en los mercados exteriores fijos de venta no sedentaria que se celebran en el municipio de Sagunt los miércoles, jueves y sábados.

La finalidad de dicho procedimiento es ofrecer puestos de trabajo a las personas que actualmente se encuentran en situación de desempleo y que quieren desarrollar su actividad comercial en los mercados de venta no sedentaria como medio de vida.

La convocatoria y adjudicación de las nuevas autorizaciones se hará en régimen de concurrencia, mediante un procedimiento de concesión público, imparcial y transparente y con un estricto cumplimiento de la normativa que regula el ejercicio de la venta ambulante, según explican desde la delegación.

Las personas interesadas deberán de presentar su solicitud en cualquier de los Registros Municipales del Ayuntamiento de Sagunt o través de los medios previstos en la Ley 30/923, aportando además de la documentación obligatoria, la documentación que acredite los méritos a valorar y que están detallados en la propia convocatoria.

El plazo de admisión será hasta el 8 de junio de 2018 a partir de la publicación de las bases en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, la sede electrónica del mismo (www.aytosagunto.es) y en el portal del comerciante (https://sagunto.portaldelcomerciante.com/). Para formar parte del procedimiento, las personas interesadas deberán de cumplir una serie de requisitos, detallados en el apartado tercero de las bases.

El concejal de Mercados y Comercio, Sergio Moreno, ha señalado que la "adjudicación de los puestos de venta vacantes en los mercados de venta no sedentaria era y es uno de los grandes objetivos que esta corporación municipal quería llevar a cabo con la finalidad de aumentar las tasas de autoempleo y disminuir el desempleo en nuestro municipio".

Moreno señala que con ello "se concede la oportunidad a muchas familias que actualmente no pueden vender en los mercados exteriores debido a que no tienen una licencia municipal para obtener un medio de vida y sobrevivir económicamente, ya que este procedimiento no había salido a concurrencia pública desde el año 2008".

También ha destacado que "este Equipo de Gobierno siempre va a buscar los medios necesarios para facilitar a los ciudadanos de Sagunto el acceso a un puesto de trabajo digno que les permita obtener un nivel de vida económico adecuado; y prueba de ello es el trabajo que se está llevando a cabo en el departamento de Mercados de este Ayuntamiento, pues en muy poco tiempo se ha regularizado la situación de los actuales titulares de venta no sedentaria con la finalidad de ofertar los puestos vacantes que surgiesen y generar esas nuevas expectativas de trabajo".