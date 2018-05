Nueva jornada de protesta de los letrados de Sagunt

El colectivo de abogados de sagunt volvió a concentrarse ayer a las puertas de los juzgados en el marco de las concentraciones que se han convocado en el ámbito nacional. Cerca de una veintena de letrados salió de nuevo a la calle para reivindicar sus derechos y lo hizo con varias pancartas en las que se leían textos como «necesitamos una inversión tecnológica, racional y no lo que tenemos», «trabajar a dos euros la hora en un turno obligatorio es esclavitud», «la justicia sin medios no es justicia» o «la justicia si no es independiente no es justicia», entre otros, con los que denunciaron la falta de medios, los pagos indignos, la falta de conciliación de la vida familiar o la justicia inaccesible.