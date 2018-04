Crutchlow gana el polémico GP de Argentina

El británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Argentina de MotoGP que se disputó en el circuito de Termas de Río Hondo y que estuvo plagada de incidentes desde la primera hasta la última vuelta y en la que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue sancionado en tres ocasiones.



Con todos los pilotos en la formación de salida Dirección de Carrera declaró la carrera como "mojada" y todos los pilotos montaron en sus motos neumáticos de agua, mientras el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) decidió arriesgar y montar de seco, y fue entonces cuando todos los pilotos regresaron a sus talleres para cambiar la configuración de sus motos.



Jack Miller se quejó amargamente de una situación que le perjudicó claramente y que iba en contra del protocolo de salida establecido, pues tendría que haberse dado la misma y así todos los pilotos que hubiesen entrado en sus talleres tendrían que haber salido desde ahí, mientras el australiano permaneció impertérrito en su puesto.



En una decisión altamente controvertida, Dirección de Carrera decidió mantener a Jack Miller primero y a partir de ahí todos los pilotos que entraron en sus talleres perdían 25 posiciones en la formación de salida.



Una nueva formación de salida y nuevo momento de nervios al pararse el motor de la Repsol Honda de Marc Márquez, quien la tuvo que arrancar al empujón para regresar como pudo a su posición, en una acción que fue investigada por Dirección de Carrera y por la que se le penalizó en la sexta vuelta con un paso por la calle de talleres ("Ride Trough"), no por arrancar la moto en la misma salida, sino por rodar en sentido contrario al de la carrera.





