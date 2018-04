Márquez dice que no guarda "ningún rencor" a Rossi

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) declaró en Austin, sobre su incidente con Valentino Rossi que "en Argentina pasaron muchas cosas", que fue penalizado e intentó "pedir perdón" y que no tiene "ningún tipo de rencor por lo sucedido".

Marc Márquez llega a Austin, un circuito en el que ostenta todos los récords y del que es el único ganador en todas las ediciones disputadas desde 2013, el más rápido de entrenamientos y con cuatro de cinco vueltas rápidas, en la quinta posición a dieciocho puntos del líder, el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).

"Soy un piloto, una persona a la que le gusta mejorar e intentar aprender de los errores y en este caso y en esa carrera pasaron muchas cosas; creí entonces y creo que cometí un error y fui penalizado por ello, fui a pedir disculpas, que era lo que creía debía hacer, y no tengo rencor de ningún tipo por lo que sucedió", recordó Marc Márquez.

No obstante, el vigente campeón del mundo de MotoGP explicó: "mañana habrá comisión de seguridad y no tendré ningún inconveniente en volver a hablar de ello, pero también se tendrá que hablar de otras cosas, entre ellas de todo lo que sucedió en el proceso de salida, pues hubo bastante incertidumbre en las decisiones y eso se tiene que mejorar".

El piloto de Repsol Honda dijo que tiene facilidad para centrarse en lo suyo y aseguró que no da "mucha importancia" a la situación. "En la pista me gusta estar al ciento por ciento y sacar el máximo, pero en el resto me mantengo bastante al margen, que es algo que ya aprendí en el pasado, que hay que mantenerse al margen", en relación a las críticas vertidas hacia su persona por su comportamiento en Termas de Río Hondo.

En ese aspecto, Marc Márquez recalcó: "Ha habido muchas opiniones diferentes, todas son respetables, pero yo estoy centrado en la pista y no mucho más. Al final las opiniones son respetables pero siempre he dicho que yo en la moto no he sentido nunca miedo".

Márquez aseguró que ha visto varias veces la carrera para "analizarlo todo". "Lo que haces bien y lo que haces mal y fue una carrera, empezando desde la salida y visto lo visto con lo que pasó, que hubo una gran confusión, confusión nueva para mí, en la que hice cosas bien y cosas mal".

"Fui penalizado por ello y fue una situación nueva para mí que espero que no vuelva a suceder porque ello significaría que otra vez volvería a parar algo en la salida, pero si sucediese se trata de aprender de los errores para que no se vuelvan a cometer", recalcó el cuádruple campeón mundial de MotoGP de Repsol Honda.

"Somos pilotos, somos personas, y esto es la competición, todo el mundo va al límite y en Argentina las condiciones de la pista estaban muy al límite, por eso analicé lo bueno y lo malo de la carrera y de lo que se trata es de que no vuelva a pasar", concluyó Marc Márquez al respecto.