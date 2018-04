Iannone sorprende a Márquez en los primeros entrenamientos en Austin

El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) sorprendió al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) al ser el más rápido en las vueltas finales de la segunda y última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austin de MotoGP en el circuito de Las Américas. [Sigue en directo el Mundial de MotoGP]



Iannone doblegó por 56 milésimas de segundo y al final de la jornada al español, que había sido el gran dominador de toda la jornada, mientras que su compañero de equipo, el lesionado Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), consiguió el pase provisional a la segunda clasificación directa.



Márquez marcó su primera vuelta rápida en el tercero giro y en el quinto (2:05.287) volvió a repetir para consolidar su liderato con algo más de medio segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, por entonces el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), con un sorprendente Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) en tercer lugar.



Sorprendente porque Pedrosa ya señaló por la mañana que no sabía si iba a poder disputar el gran premio estadounidense ya que las molestias por su fractura de la muñeca derecha, que requirió intervención quirúrgica el pasado martes, fueron importantes dado que el callo estaba todavía muy fresco.



Así, en la primera tanda de pruebas libres le molestó bastante la mano, en la que usó un guante especial más blando, aunque el de Castellar del Vallés ya dijo que todo dependería de la "recuperación" y ésta debió ser buena por lo visto desde los primeros minutos de la segunda tanda de pruebas libres.



En cualquier caso, el esfuerzo realizado le pasó factura y por instantes se pudo ver a Dani Pedrosa con evidentes gestos de dolor sobre la moto, que no le impidieron ganarse el paso directo provisional a la segunda clasificación con el décimo mejor tiempo.







Marquez has company: the King of COTA overthrown by Iannone on Friday



Tight competition at the top and a shock visitor to Q1 if the weather changes, with Saturday looking rainy#MotoGP | #AmericasGP ?? https://t.co/bhUwgkkR0A pic.twitter.com/Obp3vlBl6I