Márquez: "Tras la caída ha sido otra carrera"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), ganador este domingo en la categoría de MotoGP durante el Gran Premio de España, ha afirmado que la carrera había sido "otra" muy diferente tras la múltiple caída en la que se habían visto involucrados el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) y los también españoles Jorge Lorenzo (Ducati) y Dani Pedrosa (Repsol Honda).

"Salía quinto, quería salir bien; no he salido del todo bien, pero he ido adelantando enseguida. Para adelantar a Lorenzo, tenías que tenerlo muy claro; estaba frenando muy tarde y eso era clave. Dos segundos serían ideales, se han caído los tres y la carrera ha sido otra", comentó tras su victoria en declaraciones a Movistar MotoGP.

Márquez también habló sobre su contacto con la grava, algo que le pudo costar la victoria. "Una vez pasado el peligro, me digo: '¿Qué ha pasado?', y luego reaccioné. Vi la grava, pero la vi tarde; he cortado gas, era el primero que venía y me lo he llevado todo. Pero, por suerte, he controlado, me ha ayudado a activarme y hemos podido salvar la caída", indicó.

"Sabía que tenía ritmo y que era una carrera larga; sabía que, si abres hueco, es difícil que te vuelvan a coger. Pero quizás he ganado sin ser el más rápido, ha sido una carrera complicada. Ha salido primero Lorenzo, pero el más rápido era Dani; pero en una carrera no solo vale ser rápido, hay que adelantar, ser agresivo en los momentos que toca, y hoy lo hemos sido", analizó el de Cervera.

Después dio su visión sobre el incidente entre Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa. "Por lo que me han contado, 'Dovi' intentó adelantar a Lorenzo; Lorenzo volvía hacia dentro, no vio a Dani, se han tocado y se han caído. Mala suerte, espero que estén bien. Pero no lo negaré, más puntos", expresó.

"Está bien, teniendo en cuenta el cero de Argentina, pero seguimos ganando. No ha sido un fin de semana fácil, me he caído tres veces. Estoy satisfecho por el resultado final, pero tenemos cosas para mejorar el fin de semana y que seguir concentrados para Le Mans", aseguró Márquez, siendo autocrítico.

"Estamos armados para la batalla, no tanto como en 2014, que aquí me escapé y tiré. Se ha visto este fin de semana, tenemos que seguir mejorando alguna cosita, hay que pulir a nivel de electrónica, de motor. Hay tests en Europa y las puliremos", aclaró.

Por último, recordó al fallecido piloto Ángel Nieto, que desde este jueves da nombre al circuito de Jerez y cuyo busto es ahora el trofeo en la cita española. "Me hace ilusión, pero me hace más ilusión conseguir la estatua de Ángel Nieto, en un fin de semana lleno de homenajes. Lo he visto en Moto3 y lo he conseguido", finalizó.