Si aún conservas tus viejos juguetes, puedes venderlos

Los juguetes 'vintage' quizás no estén a la última en tecnología ni sean los más sofisticados y modernos, pero sí son los más queridos, sobre todo entre los que ya no son tan niños. En estas fechas, algunos de estos artículos vuelven a resurgir como regalo navideño. Según datos de Catawiki, portal de subastas online de artículos singulares y de colección, las búsquedas de juguetes antiguos en su plataforma se han incrementado un 20 % ante la llegada de la Navidad.

De hecho, en los últimos días se ha disparado la búsqueda de este tipo de artículos, sobre todo entre los usuarios entre los 35 y 75 años. La principal razón de este creciente interés por los juguetes antiguos es el hecho de regalar algo original, no tanto por su valor económico, sino más bien por su contenido emocional. "Muchos de estos juguetes ya no se fabrican y son complicados de encontrar en el mercado. Estos permiten realizar un viaje atrás en el tiempo, evocan recuerdos e historias. Cada vez son más las personas que quieren recuperar algún recuerdo de cuando eran niños o de tener aquel juguete que no pudieron recibir en su infancia y revivirlo en compañía de sus propios hijos. Por tanto su verdadero valor no está en lo que cuestan sino en lo que cuentan", comenta Alejandro Sánchez, director general de Catawiki en España.

Algunos de los juguetes vintage que más popularidad están teniendo en estos momentos son:

Videoconsolas retro: Probablemente las cartas de este año se llenen de peticiones de PlayStation o Xbox. Pero muchos recordarán que hace unos cuantos años atrás las más solicitadas eran SEGA, Gameboy o Atari, entre otras. Aún hoy son muchos los que prefieren seguir jugando con estas máquinas del pasado. En las subastas de videoconsolas y videojuegos de Catawiki se pueden encontrar el regalo ideal para esta Navidad como por ejemplo, una Gameboy, indispensable en los 90 con sus cartuchos de videojuegos, o una consola Atari, que en los años 80 se convirtió en el primer sistema de videojuegos en lograr el éxito y hoy en día es un auténtico tesoro.

Muñecas: Las muñecas y figuras hechas a mano son auténticos clásicos. Las primeras Nancys y Barbies, las Mariquita Pérez o incluso las muñecas de porcelana han sido muy populares durante décadas y aún hoy lo siguen siendo, llegando incluso a convertirse en una especie de legado que pasa de generación en generación.

Los juguetes de hojalata: También los juguetes y coches de hojalata, que fueron muy demandados entre los años 1920 y 1950, son hoy en día muy deseados entre los más nostálgicos y destacan aquí algunos modelos como Märkling, Schuco, Bing y TippCog que son algunos de los más buscados.

Trenes eléctricos: otro clásico de los juguetes antiguos son los trenes eléctricos. Este era uno de los juguetes que más pedían los niños de la primera mitad del siglo XX y hoy son unas de las piezas más veneradas por los coleccionistas y de aquellos adultos que se resisten a dejar de ser niños. En las subastas de Catawiki se pueden encontrar maquetas, pequeñas locomotoras, minitrenes de pasajeros? todos ellos con un gran componente evocador de la infancia.

Caballos mecedores: estos no solo son un juguete tradicional maravilloso sino que también pueden transmitirse de una generación a otra. Originalmente, se crearon por primera vez en épocas medievales, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se industrializó su producción aumentando su popularidad como juguete infantil. Estos han evolucionado mucho con el paso del tiempo, pero los tradicionales son hoy una pieza vintage muy deseada entre coleccionistas.