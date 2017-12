Navidad 2017: Qué hacer estas fiestas en València con niños

Has comprado la flor de pascua y ya sabes cómo hacer que no se marchite en enero, tienes perfectamente pensada la decoración de la mesa para cada celebración y la lista de la compra hecha para comprar productos frescos en los supermercados que este año abren los domingos.

Has escogido los mejores cavas valencianos para acompañar en Nochebuena, Navidad y Nochevieja y has leído con atención los consejos para elegir un buen jamón ibérico. Y, sin embargo, todavía no sabes cómo entretener a tus hijos durante sus vacaciones. En Levante-EMV tenemos algunas propuestas divertidas para pasar las fiestas con los más pequeños de la casa.



Feria de Navidad

Desde el día 22 de diciembre hasta el 7 de enero la feria de Navidad de València cambia su horario y abrirá todos los días. El horario de cierre, que sí varía, será el siguiente: de lunes a jueves, cierre a las 23:30 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos, cierre a las 01:30 horas. Domingos y festivos, cierre a las 00:30 horas.

Expojove

Feria Valencia acoge de nuevo Expojove, el evento navideño en València más esperado por los niños.Desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actividades navideñas infantiles, talleres para niños y distintas formas de entretenimiento que harán que las vacaciones de navidad se pasen volando. Este año Expojove 2017-2018 se celebra bajo el lema "Nyam!" y dedicará muchos de sus talleres, espectáculos infantiles y actividades de navidad a la gastronomía. El horario de Expojove será de 11:00 a 20:00 horas.

Pista patinaje

La pista de hielo de la plaza del ayuntamiento de València se ha convertido en un clásico local y estas navidades empezará a funcionar el día 1 de diciembre en el centro histórico. Junto a ella se instalará el carrusel de inspiración francesa del siglo XVIII que ya divirtió a los ciudadanos el pasado año, y podrá verse el árbol de navidad del ayuntamiento de València. Estas atracciones estarán en funcionamiento hasta el día 6 de enero

Cine

La Navidad es un momento perfecto para ir al cine con niños, unas fechas repletas de estrenos que puedes conocer en nuestra cartelera.



Fun Jump

Fun Jump es un lugar donde la diversión te mantiene en forma. 2.500 metros cuadrados repletos de camas elásticas, piscinas de espuma, muros, obstáculos propios de un 'ninja warrior' e incluso colchonetas olímpicas.

Se trata del 'trampoline park' más grande de España, además de ser el único en València, que cuenta con más de 70 camas elásticas en las que divertirse saltando y haciendo piruetas. Conoce más sobre este 'trampoline park' aquí.



Medusas

El Oceanogràfic presenta una increíble exhibición de medusas que ya ha visitado más de un millón de personas. Estas fiestas son una oportunidad perfecta para quedar maravillado con las aguamalas.



Centros comerciales

A lo largo de estas fechas, los menores deben escribir cartas repletas de deseos y buenas intenciones para convencer a Sus Majestades de Oriente de que se merecen, más que nadie, una cantidad infinita de regalos. Los centros comerciales abren en horario especial en Navidad y cuentan con emisarios reales encargados de recoger las cartas. Los Reyes Magos deberán ser muy previsores y conocer si los juguetes que buscan están agotados.



Bioparc

Este año, desde el 23 de diciembre y hasta el 5 de enero en la plaza exterior de BIOPARC Valencia, un poblado inspirado en la estética bereber con las auténticas "casas" de esta tribu nómada alojará al Emisario de los Reyes Magos para que los niños y niñas le entreguen sus cartas. En la entrada al Poblado de las Jaimas, que es de libre acceso al público, cada niño recibirá su pasaporte B! que irá completando al participar en las actividades gratuitas que se ofrecen y que que podrá canjear gratuitamente por un Pase Anual B! Infantil (abonando únicamente 1€ para la Fundación BIOPARC y 3,5€ de gastos de emisión) para disfrutar todo un año de la naturaleza salvaje de uno de los diez mejores parques de animales del mundo.