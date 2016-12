Tiempos para mejorar el consumo

Se acaba el año y es tiempo de realizar balances de todo tipo. En todos ellos, lo mires por donde lo mires, hay un elemento común: un año más, los consumidores y usuarios vamos a salir perdiendo. Seguimos perdiendo poder adquisitivo, nuestros mayores siguen teniendo problemas con sus pensiones, los trabajadores reclaman subidas salariales justificadas y lo peor de todo, seguimos viendo cómo los bancos siguen repartiendo dividendos entre sus grandes accionistas.

Los consumidores, al fin y al cabo todos nosotros, sólo sabemos que cada vez seguimos teniendo más problemas para hacer frente a los gastos diarios de nuestras facturas y recibos, subidas de luz, agua, teléfono, pagos de hipoteca, tasas de basura€; gastos en su mayoría que soportamos las clases medias que gracias a nuestros impuestos permiten a las Administraciones la realización de infraestructuras, planes, campañas, estudios, revisiones y más planes. Como si todavía no hubiéramos aprendido de crisis pasadas que aún seguimos soportando. La ciudadanía busca una respuesta a sus problemas y, sin embargo, lo único que encuentra es más de lo mismo, la balanza sigue descompensada y los más poderosos siguen siendo los que más ganan.

El otro día, una representante del comercio me comentaba que los consumidores y usuarios, clientes como los llama ella, deberíamos superar el discurso de la reivindicación y animar al resto de la ciudadanía a consumir productos para generar riqueza. No es una mala idea, pero los tiempos siguen sin acompañar de una manera contundente el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. Vienen tiempos de gasto, compras navideñas, rebajas, más compras y el Índice de Precios al Consumo (IPC) mejorará las expectativas de la economía española, pero nosotros los consumidores y usuarios seguiremos teniendo problemas para hacer frente a los gastos diarios de nuestros hogares.

Por cierto, buena iniciativa de la Generalitat la campaña El Nadal és valencià para promocionar los productos de la Comunitat, productos que sin el apoyo de los consumidores que somos todos y todas no podrían comprarse. Aún así, me parece una magnífica idea que servirá para promocionar los productos valencianos en época navideña y que, sin duda, mejorará la situación financiera de cientos de pequeños empresarios que luchan día a día por levantar las persianas de sus fábricas o comercios.

Sin embargo, nosotros, los consumidores seguimos sin tener unas expectativas claras y bastante hace la Administración autonómica reivindicando día a día al Gobierno de España una financiación justa que nos ponga a los valencianos en el sitio que nos corresponde, pero todo esto no valdrá para nada si nuestro poder adquisitivo no mejora y viendo como están las cosas, todo apunta a que esto de momento no va a suceder.

Creo que ha llegado la hora de que toda la sociedad civil se ponga a trabajar en un mismo sentido. Tenemos que reivindicar nuestro papel como elementos clave de la transformación social y exigir día a día a todas las Administraciones el papel que nos corresponde a empresarios, sindicatos, asociaciones€ Todos y todas tenemos que plantear medidas coordinadas que sirvan para contribuir a la redistribución de la riqueza y a generar expectativas positivas que contribuyan a la mejora de la economía, porque me temo que pronto llegarán nuevos recortes e impedirán llevar a cabo acciones que en estos momentos se están realizando y luego acabaremos pagando los mismos.

No es tiempo de experimentos con gaseosa, es tiempo de coordinarse y generar relatos comunes que sirvan para mejorar las expectativas económicas de la ciudadanía. En estos días, el consumo es clave y para que mejore (no todos vamos a tener la suerte de que nos toque la lotería), tenemos la oportunidad de plantear iniciativas que sirvan para mejorar la economía media de nuestros hogares. Coordinemos nuestros discursos y trabajemos por un bien común. Al fin y al cabo, como digo siempre: consumidores y consumidoras somos todos.