Capgirem Podem

Després dels resultats tan ajustats produïts en la consulta sobre les regles de joc a aplicar a Vistalegre II, no hi ha cap mena de dubtes que aquest empat de facto obliga les parts a una entesa quasi inevitable, que faça possible que es capgiren de soca-rel els principis que han regit en Podem fins ara; que hi haja una oportunitat d´introduir-hi el sentit comú, la democràcia i la transparència fins a les últimes conseqüències.

I de pas, bandejar „si hi ha la suficient lucidesa política„ les contradiccions amb què s´ha funcionat fins ara i de fer correspondre les magnífiques propostes que es prediquen amb la praxi diària. Una cosa és dir i l´altra és fer, per això caldria, per a començar, aprovar les mesures necessàries per a què la proporcionalitat en la representativitat que es defensa a l´hora de conformar els diferents parlaments (estatal, autonòmic o europeu) siga aplicada de manera total a l´elecció dels òrgans del partit; que el vot de cada persona valga per igual. Com tothom sap, en les darreres eleccions als diferents consells ciutadans de Podem, les llistes que van obtenir percentatges del 40 % o el 50 % es van endur el 80 %, el 90 % o el 100 % dels càrrecs en les diferents circumscripcions. Una representativitat exageradament desproporcionada.

Així mateix, també es podria posar en pràctica la tan reclamada divisió dels poders, denunciada infinitat de vegades per ser incomplerta per Rajoy, que ha legislat, ha governat i ha controlat el poder judicial amb la seua majoria absolutista. Caldria, per tant, que una organització que diu creure fermament en les teories de Montesquieu, les aplique de manera contundent. No pot ser que la Comissió de Garanties (poder judicial), estiga lligada a la mateixa candidatura del Consell Ciutadà (poder executiu) i que els programes a aplicar (poder legislatiu) vagen units al mateix paquet quan es tria la direcció del partit.

Tampoc no estaria gens malament que la descentralització que es demana per a l´Estat espanyol fora aplicada també al si de l´organització. És molt trist comprovar que la majoria de membres del CC Estatal estiga format per col·legues madrilenys de Pablo Iglesias. Caldria un Podem confederat i equitativament representat en el qual el dret a decidir i el principi d´autodeterminació s´aplicara de manera inapel·lable. Sembla que Teresa Rodríguez, a Andalusia, ja ho està plantejant de forma decidida. És una bona notícia que hauria de marcar tendència a partir d´ara.

Per últim, però no menys important, citaré un altre aspecte clau que caldria millorar: la funció i les competències dels cercles. Per una banda es diu que han de ser el motor del partit, però al mateix temps es constata en la pràctica que no pinten res de res en l´estructura orgànica, són pura virtualitat participativa, amb una distància insalvable entre la base i l´altura, sense cap poder de decisió i sense representativitat directa en els consells ciutadans. Un dèficit democràtic que s´haurà de capgirar com més prompte millor si es vol un partit que il·lusione de bon de veres.