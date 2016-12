La contractació publica

Segons un estudi publicat per The Economist (fet per Tenders Electronic Daily), l´Estat espanyol és el segon país de la UE, sols per darrere d'Itàlia, que menys ofertes rep d'empreses en els concursos públics de les diferents administracions públiques. En concret, al voltant del 25% de les licitacions públiques concorre una sols empresa. Conseqüència, no es produeix la concurrència pública a la que obliga la legislació sobre contractació pública amb la finalitat d´adjudicar el contracte a l´oferta econòmicament més avantatjosa.

Segons aquest estudi, aquesta circumstància es deu a la pèrdua de confiança del sector privat en els procediments aplicats per l'administració pública («governança», diuen a Europa) espanyola, com es posa de manifest les múltiples trames que, aleshores, estan jutjant-se. Entre elles, i sobretot, la trama la Gürtel on hi ha més de cinquanta càrrecs públics del PP investigats i que la revista calcula un cost per la hisenda pública espanyola d'uns 120 milions d´euros. Per cert, aquesta trama té el seu origen en els mandats d´Ansar, però aquest segueix sense donar cap explicació pública o, almenys, demanar disculpes per la responsabilitat de la culpa in vigilando que sense dubte té el partit del qual ell era el màxim responsable polític.

Per altra banda, aquest mateix estudi senyala que als països més rics de la UE, els contractes públics amb un pressupost de licitació inferior a 10 milions d´euros reben una mitjana de 6 propostes o ofertes i aquells contractes públics amb un pressupost de licitació entre 40 i 50 milions una mitjana de 4 propostes o ofertes. En definitiva, a Espanya, presumptament, l´amiguisme ha sigut una pràctica molt habitual aplicada pels governants públics i que ha propiciat la mencionada desconfiança dels empresaris amb els procediments de selecció del contractista en les administracions públiques espanyoles.

Per últim, i relacionat, igualment, amb la contractació pública així com amb aquest problema assenyalat per l´estudi, aquests dies està parlant-se molt sobre el rescat per part de l´Estat d´algunes autopistes públiques. Els leguleios, i entre ells per descomptat el ministre del ram, argüeixen que la llei de contractes obliga a l´Estat a fer-se càrrec a l´haver entrat en concurs de creditors les empreses concessionaris. Podrà obligar, però la qüestió principal, i que s´obvia en el debat, és respondre a la pregunta sobre quina necessitat hi havia de fer-les. Cap, com la realitat ha posat de manifest! I, si es feren, fou per la força política que té el lobby de les grans empreses constructores en els governs d´Espanya.

Per tant, a qui caldria demanar responsabilitats (i ja seria hora) de tota mena és a aquell o aquells que feren i aprovaren els estudis o informes de necessitats que tot expedient de contractació pública necessita, perquè, com diu un popular locutor esportiu ací al País Valencià, aquests, vist el resultat, devien ser, presumiblement, pura «mangarrufa».