Se celebró hace unas fechas en Valencia un justo homenaje a los maestros republicanos. A su manera de entender la enseñanza y la república en aquellos cortos años en los que un mismo ideal de ilustración y compromiso social fue compartido e inculcado en las aulas por quienes fueron maestros de la República. Hace unos años, La 2 de TVE emitió el reportaje La república de los maestros, que reconocía la labor de aquellos maestros clave de la regeneración española. Desde la escuela se pusieron al servicio de la cultura para lograr la transformación social a través de la educación llevando el papel del maestro más allá de las aulas.

La enseñanza no sólo se impartía en las aulas, las bibliotecas no contenían todo el saber, el ejemplo era pieza esencial en la ilustración. Thomas Bernhard, de quien Luis Goytisolo afirma que como maestro tiene entidad más que suficiente para no precisar otra referencia que seguir alguna de sus lecciones, tiene un hermoso libro titulado Maestros antiguos, que nos ofrece algunas pistas. Brillante escritor austriaco, sin serlo pues había nacido en Holanda, renunció a volver a Austria denunciando la falsedad del mundo que le rodeaba, llegando a afirmar que si aceptar un premio era una perversión, aceptar un premio nacional era la mayor de las perversiones.

Hombre de ciudad, afirmaba ante la naturaleza que uno sólo se puede resignar y él obtenía mayor disfrute observando el pasear tranquilo de sus conciudadanos. Entendía que el noventa por ciento de cuantos conocía compartían su ambición de estar siempre donde no se estaba, advirtiendo, con magistral ironía, que sólo sentado en el coche, entre el lugar que acababa de dejar y aquel al que se dirigía, era feliz. Tanto como desde el café, principalmente el Sacher vienés, desde el que observaba el deambular de sus conciudadanos.

En la literatura como en la vida, según afirma el protagonista de Maestros antiguos, no hay relato redondo, cuadro perfecto, o pieza musical acabada, lo que también sucede con cuantos grandes maestros hayamos tenido. Con esta percepción de la vida, no era difícil concluir que Bernhard, presumiblemente, acabaría cuestionando también el prestigio de determinados maestros al afirmar que las personas que verdaderamente significan algo en la vida de cada cual pueden contarse con los dedos de una mano. Con uno o dos, concretaba aún más.

En cualquier caso por buenos que éstos fueran, advierte el propio Bernhard, al final nos dejan solos ante nuestras decisiones importantes. Y éstas son las que aquellos maestros republicanos nos ayudan a interpretar. Fueron ejemplo vivo de honestidad cuyo efecto trascendió el límite de las aulas y el trascurso del tiempo en la medida de lo posible. Puestos a prueba en graves momentos de confrontación social dignificaron el trabajo metodológico de los maestros pudiendo ser considerados, colectivamente, como una de las excepciones a las que se refiere Bernhard.