Todos pueden reclamar por las cláusulas suelo

El fin se ha confirmado: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado a la banca española a la completa devolución del dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo en España declarando éstas cláusulas abusivas con la consecuencia de que miles de ciudadanos podrán recuperar el dinero que han pagado de más por sus hipotecas y que durante años les ha estado cobrando arbitrariamente las entidades bancarias.

Así pues ahora el Tribunal enmienda a nuestro Supremo que dictaminó en sentencia de 9 de mayo de 2013 que, en efecto, las cláusulas suelo eran abusivas pero restringiendo la posibilidad de recuperar todo el dinero realmente pagado de más por el cliente„beneficiando así a los bancos y castigando nuevamente al cliente„pues los afectados por las cláusulas suelo abusivas podrían recuperar el dinero pagado únicamente desde la fecha de esta sentencia en mayo de 2013, y no desde la fecha en que firmaron el contrato.

Sin embargo la buena lógica jurídica ordena que si se anula un contrato entre dos partes éste se anula con todas sus consecuencias y prestaciones desde la fecha en que se suscribió y no en una fecha posterior. En contra de ello esta particular sentencia del Supremo bendecía legalmente la apropiación del dinero de sus clientes pagado durante años y establecía un peculiar razonamiento ya que consideraba que no se debía causar un perjuicio económico excesivo a las entidades infractoras y por ello establecía esta tímida devolución sólo desde mayo de 2013.

Con esto se fijaba un absurdo principio jurídico según el cual las entidades bancarias de nuestro país tenían más derechos que cualquier cualquier otra empresa o persona particular.

Al fin pues se ha hecho justicia, y como cualquier otra persona o empresa los bancos van a tener que devolver lo cobrado de más. Pónganse en contacto con sus abogados de confianza para que una vez estudiada su escritura de préstamo determinen si usted padece esta injusta cláusula suelo y a cuánto asciende„normalmente son miles de euros„ y sin duda reclámelo, la justicia definitivamente ya le ha dado la razón. El que tuvo cláusula suelo, aunque haya pagado todo su crédito o haya alcanzado un acuerdo, puede reclamar. Todos pueden reclamar.