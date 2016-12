Regalo de Navidad: Retroactividad de las Cláusulas Suelo

Regalo de Navidad anticipado para todos aquellos que tengan una hipoteca con cláusula suelo, esto es, el limite para poder bajar el interés a pesar de una genérica bajada del Euribor. El Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado: la banca tendrá que devolver a los clientes el total de lo que percibieron gracias a las cláusulas suelo, el tope incluido en algunas hipotecas gracias al que, a pesar de la caída de los tipos de interés en el mercado, los particulares debían seguir pagando 'de más'.

En nuestro sistema, cuando una persona con un préstamo hipotecario, con una clausula suelo, obtenía la nulidad de la misma, los Tribunales españoles contaban con una normativa que obligaba a los bancos a devolver lo pagado en exceso, desde el momento mismo de la firma del contrato hasta la sentencia que declaraba la nulidad de dicha clausula.

Sin embargo una sentencia del Tribunal Supremo de España decidió que la devolución de lo pagado en exceso, sólo podía hacerse a partir de mayo del año 2013, fecha en que se dicta esa sentencia, al considerar entre otras cosas que las clausulas suelo "resultaban gramaticalmente inteligibles para los consumidores", pero al mismo tiempo limitó en el tiempo las compensaciones a los afectados. A pesar de considerar que llevaban razón y que los términos eran abusivos, el Supremo limitó a precisamente mayo de 2013 las compensaciones. Todo lo abonado irregularmente desde la firma de los contratos hasta entonces no podía ser reclamado. Este criterio contradecía nuestra normativa, concretamente el art. 1303 del Código Civil, el art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y los arts. 9 y 10 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. De otro lado, el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, recoge los efectos de una cláusula abusiva, al disponer que "Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas".

Desde entonces, la solución de los Tribunales nacionales al respecto no ha sido pacífica, de manera que distintas Audiencias Provinciales han dictado sentencias que contradicen el criterio seguido por el TS al establecer como fecha de referencia para el cálculo de las cantidades que las entidades financieras debían devolver a los consumidores una vez ganado el juicio, el día 9 de mayo de 2013.

El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, en su reciente Sentencia de 21 diciembre 2016, ha considerado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso, únicamente a partir del mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, con independencia de la fecha en que se firmó el préstamo hipotecario, se opone al Derecho Comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo. De esta forma, lleva la contraria al Tribunal Supremo español y al dictamen del Abogado General de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha, y asume las tesis defendidas por la Comisión Europea.

Lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE, es que, si un Tribunal español declara nula una cláusula suelo, tendrá que aplicar la retroactividad desde la firma de la hipoteca -es decir, el banco debe devolver todo lo cobrado de más desde el principio- y no solo desde mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Supremo español que declaraba nulas las cláusulas de BBVA, Abanca y Cajamar.

Esta Sentencia puede obligar a las entidades bancarias a devolver todo lo cobrado en exceso desde el mismo momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, cuando un Tribunal dicte que una cláusula suelo es nula por ser abusiva o poco transparente. Y eso es mucho dinero. (AFI lo estima en unos 4.500 millones). Todavía hay muchas entidades que no han sido condenadas, las más importantes de las cuales son CaixaBank y Sabadell, que sostienen que sus cláusulas eran transparentes y que informaron correctamente a sus clientes, por lo que no deberían ser nulas (y pelearán en los tribunales para que así se lo reconozcan).

La inclusión de las cláusulas suelo en España ha sido una práctica habitual desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria (que duró desde 1997 hasta 2007). La mayoría de las hipotecas que se suscribieron durante esa época y posteriormente hasta el 2013 tenían un interés variable (fijado por el Euribor más un diferencial que pone el banco) y en muchas ocasiones el banco fijaba en la hipoteca un porcentaje mínimo a pagar por el comprador de la vivienda (suelo) aunque el Euribor más el porcentaje fijado por el banco fuera menor.

Esta Sentencia debería obligar a dar una solución general sin necesidad de que los particulares afectados pasen por los Tribunales. Sería lo mejor para todos porque así se resolvería de una vez el problema y tanto los consumidores como los bancos ahorrarían mucho tiempo y dinero en abogados. El problema es cuál sería esa solución. El Gobierno puede publicar una ley, pero las entidades que entiendan que se han salvado de la retroactividad total, por no haber sido parte en el procedimiento (recordemos que los fue BBVA, Abanca y Cajamar) no va a aceptar pagar más allá de 2013, por lo que probablemente recurriría la constitucionalidad de una norma que vaya más lejos. Por el contrario, los consumidores quieren recuperar todo lo pagado de más, como es lógico. Una posible posición intermedia que apuntan algunos, es que se acepte la retroactividad total -mediante una norma o un acuerdo- a cambio de que los clientes compensen a los bancos por el tipo más bajo de su hipoteca que permitía la cláusula suelo ahora eliminada.

Según un informe del Banco de España que no se ha publicado, pero que fue citado por las partes en la vista oral, el coste total podría estar entre los 5.000 y los 7.000 millones de euros por la retroactividad, que se sumarían a los más de 2.500 que ya pagaron. Sin embargo, el regulador bancario ha subrayado que la cifra puede superar en algo más los 4.000 millones, el impacto potencial de la sentencia en las cuentas de las entidades financieras, por debajo de los 4.500 millones que AFI estimaba en abril. Esta cifra correspondería a lo cobrado de más entre noviembre de 2009 y mayo de 2013.

"La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor", sostiene la Sentencia dictada el pasado miércoles día 21.

En resumen, que todo el dinero, desde la firma de los contratos en adelante, debe volver a las manos de los particulares. Un regalo anticipado de Navidad para los denunciantes. O de cumpleaños, como es el caso de una de las afectadas que ha llevado el caso hasta Luxemburgo.