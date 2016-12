La censura que ens ve

Si coneixen un poc la història d'RTVV de segur que se'n recorden del llistat de «paraules prohibides» d'Amadeu Fabregat; és cert, existí. També els vindrà a la memòria alguna de les vegades que l'esquerra acusava el PP de prohibir-ne; és cert, era real. Però ara resulta que els màxims profetes de les llibertats, la cultura, la llengua i la lingüística valencianes van a fer pitjor que Fabregat i el PP junts. Si tot s'enfila pel camí que van traent a la llum els mitjans de comunicació -com es pot llegir en Levante-EMV de 30 de novembre-, aquells que juraren o prometeren el càrrec, cosa que comporta l'obligatorietat de preservar i fer complir l'Estatut d'Autonomia, incompliran el seu Art. 41.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que regula la normativa valenciana i, a més, deixa clar que esta «és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana». Per tant, la Generalitat i tot el que es deriva d'ella, com la Direcció General de Política Lingüística, que entre les seues funcions, la o, especifica que establirà «d'acord amb les normes de l'AVL, els criteris lingüístics institucionals respecte a les llengües cooficials de la Comunitat». Llavors, queda clar qui té el poder i qui ha d'acatar-lo. També, que es parla sobre els criteris lingüístics, no sobre el contingut de la llengua o sobre què és el més correcte o no. La DGPL no pot crear un model lingüístic i un llistat de paraules i censurar-les depenent de com Vicent Marzà i, la seua protectora, Mónica Oltra s'hagen alçat. Pot ser estem davant d'un conflicte entre Lleis de diferent rang i una errada de competències ocasionada a l'hora de desenrotllar l'Estatut. Però en tot cas no es pot dubtar que de l'Estatut emanen totes les successives Lleis i totes li estan supeditades.

Per tant, la DGPL no pot atorgar-se la funció de dir què és més correcte o no sense el vistiplau de l'AVL. Per tant, per molt que s'encaboten, els criteris lingüístics que han elaborat no són més que el que són: diners malbaratats en una obra que es resumix a la plasmació de les propostes que un grup d'un grup de col·legues han reflectit en un simple torcaboques de bar.

Rubén Trenzano no és qui per a anar en contra de la normativa de la Gramàtica Normativa Valenciana, obra d'autoritat al respecte. No pot posar al mateix nivell l'entitat normativa del valencià i les universitats valencianes, no pot impondre, si l'AVL dóna llibertat per a triar, que s'ha d'usar cinqué o sisé avant quint o sext. No pot obligar a utilitzar dues si l'AVL no opta per ni dos ni dues. No pot censurar les formes clàssiques hòmens i jóvens per homes i joves si l'AVL recomana tot el contrari. No pot excloure una variant valenciana dels verbs incoatius i dictaminar serveix per davant de servix quan l'AVL les equipara. No pot... Hi ha desenes d'exemples com estos que únicament el que fan és acostar als valencians a uns altres parlars forasters.Com ja els advertí en l'article «La llengua que ens ve» de 18 de novembre en Levante-EMV, el nom de la llengua ja no és a hores d'ara un problema. Ens trobem davant d'incompatibilitat de Lleis, atribucions il·legals... i tot un seguit d'aspectes la responsabilitat màxima dels quals depén de Ximo Puig i Mónica Oltra. Si no ho paren a temps, preparen-se per a la censura que ens ve.