Jo vull ser director de la nova RTVV

Els periodistes tenen unes ulleres particulars a partir de les quals veuen certes coses i no altres; i veuen d´una certa manera les coses que veuen. Operen, doncs, una selecció i una construcció d´allò que seleccionen. Els mitjans de comunicació, grosso modo, els interessa el que és excepcional, el que és excepcional per a ells. Allò que pot ser banal per a les persones podrà ser extraordinari per a ells o al revés. La visió quotidiana d´un suburbi, en la seua monotonia i grisor, no diu res a ningú, no interessa ningú i els periodistes encara menys. No hi ha res més difícil que fer sentir la realitat en la seua banalitat».

Comparteixo aquesta opinió del sociòleg Pierre Bourdieu. I per convicció, i experiència professional, em permet fer la següent afirmació: Els mitjans de comunicació de la Corporació Valenciana tenen davant d´ells l´oportunitat i responsabilitat d´evocar l´ordinari de manera que la gent vegi fins a quin punt és extraordinari.

I amés, com a servei públic, mantindran els principis bàsics d´informar, entretenir i formar però s´adreçaran a la societat tractant-la no com a consumidora-compradora de productes televisius o radiofònics sinó com a ciutadans i ciutadanes que «els agrada vore i necessiten saber» perquè els valencians i valencianes de l´era híper-moderna, participen, opinen, produeixen recomanen i descarreguen continguts com una nova manera d´entendre el món.

«El servei públic audiovisual és essencial i d´interès econòmic general, necessari per a la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana com també per al manteniment de la nostra identitat com a poble, la nostra cultura i la nostra llengua que té per objecte satisfer les necessitats d´informació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i la societat», així ho diu la Llei 6/2016 del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d´Àmbit Autonòmic.

Per aquestes i altres raons, he presentat la meua candidatura a la direcció general de la societat anònima així com el meu Projecte d´Actuació dels mitjans de comunicació de la Corporació Valenciana fins al 2019 amb el compromís d´una actitud d´escolta i reinterpretació del que es demana i oferir continguts a la ciutadania en un nou espai digital connectat amb la societat civil amb una gestió eficient i transparent. Desitge sort, i estima per tot allò que és nostre, a la persona que siga elegida pel Consell Rector i considerada idònia per la Comissió de Les Corts.