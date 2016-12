El papa Francesc i l'alcalde de València

Va ser el 9 i el 10 d´aquest mes, quan el Sr. Joan Ribó, juntament amb 80 alcaldes més, participà en la cimera que organitzà l´Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials al Vaticà, sobre l´acollida de refugiats.

En aquesta xarxa de regidors, l´alcalde de València, amb les alcaldesses de Saragossa, Madrid o el de Florència, entre d´altres, defensà la construcció de "ciutats acollidores" i "corredors humanitaris segurs", per acollir els fluxos migratoris dels refugiats que fugen de la guerra i de la fam.

I és que la humanitat, en aquestes hores de dificultats, està cridada a un "compromís amb la justícia", com ens recorda el papa en l´Exhortació "El goig de l´Evangeli" (203). Per això aquest clam del papa, que ha propiciat aquesta trobada d´alcaldes a Roma, ha denunciat la política d´Europa que posa barreres als refugiats que fugen de la mort.

Jesús ens ensenyà a lluitar contra el mal i per això denuncià la situació d´opressió dels més pobres i dels més fràgils de la societat. Si Jesús va saber estar al costat dels qui sofrien i dels qui es trobaven explotats, per alliberar-los de les càrregues feixugues que els imposaven els poderosos, també ara cal estar al costat dels qui sofreixen. I és que l´actitud de Jesús va ser sempre una actitud d´alliberament, per tal de donar sentit a la vida, i més encara, a la vida d´aquells que no trobaven cap motiu per a viure. Per això Jesús no freqüentà els palaus d´Herodes o de Pilat, sinó que va viure als carrers i a les places de Galilea, juntament amb els més pobres i senzills.

Com he dit abans, el papa Francesc, en la seua exhortació "El goig de l´Evangeli", ens crida al compromís amb la justícia en la defensa dels oprimits, com els refugiats. Com va fer Jesús. Com feren els profetes. I així ho expressa el papa quan ens exhorta a anunciar "un Déu que exigeix un compromís amb la justícia" (E.G. 203). És aquest Déu que "derroca els poderosos del soli i exalça els humils" (Lc 1:52). Déu dels pobres i dels oprimits, Déu dels qui ploren i dels desconsolats, Déu que allibera, i que ens demana que també nosaltres alliberem els oprimits i els qui sofreixen.

Les persones humanes estem cridades a trencar les cadenes de l´opressió i a obrir camins de llibertat i d´alliberament. Els deixebles de Jesús, i en general tots els hòmens i dones de bona voluntat, amb valentia i generositat hem de saber jugar-nos la vida per tal de donar vida a aquells que els poderosos marginen o anul·len, per tal d´obrir nous camins d´esperança i així donar nou alè de vida als qui es troben en la fossa de la fam o de la guerra.

En l´exhortació "El goig de l´Evangeli", el papa Francesc ens recorda que "L´Evangeli ens convida a córrer el risc del trobament amb el rostre de l´altre, amb el seu dolor, amb la seua presència física que ens interpel·la amb el seu dolor i els seus reclams".

Per això el papa en la carta adreçada a l´alcalde de València, li agraeix "haver participat en la cimera" i alhora reconeix a Joan Ribó "les seues iniciatives, lluites i sofriments personals", així com la "intel·ligència i el coratge" a favor dels refugiats.

La trobada dels alcaldes a Roma hauria de propiciar una nova manera de viure la solidaritat per acollir els refugiats, per tal que els qui fugen de la guerra no els passe el que van viure Maria i Josep, que tampoc van ser acollits a Betlem.