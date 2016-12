Usurpación de funciones

Los enseñantes universitarios tenemos tres funciones básicas: la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimientos. Lamentablemente, en nuestro sueldo tan solo la primera se considera esencial, quedando las otras dos a título voluntario y con una compensación económica residual. Todo haría pensar que la labor docente es el núcleo fundamental de la actividad de un profesor universitario, pero se engañan, tan solo nos obliga a impartir una serie de clases y, eso sí, a rellenar actas e imprimirlas.

Por el contrario, una vez más, me ha tocado presidir un tribunal de tesis para facultar a un nuevo doctor y, de nuevo, he tenido que soportar el bochorno de leer la norma que dictara ese ministro que lo fue con pena y sin gloria, cuya luna de miel en París costean sus amigos con los impuestos que pagamos todos los españoles. Según dicha norma los miembros de la comisión tan solo han de comunicar la calificación de aprobado, notable o sobresaliente al interesado y deben rellenar un impreso en el que recomiendan, o no, la calificación máxima de «cum laude». Según la norma, son los servicios administrativos quienes abrirán los sobres y comunicarán al interesado la calificación definitiva.

Ni que decirles tengo lo absurdo y humillante que resulta para un enseñante que la autoridad administrativa le prive de la potestad de poner la calificación y comunicarla al interesado en un momento tan solemne como es el la obtención del grado de doctor.

Estoy de acuerdo con el legislador en establecer cautelas para evitar corruptelas e impedir que los miembros de una comisión se sientan presionados para otorgar la máxima calificación a una tesis, pero esas cautelas que los políticos imponen a los académicos son injustificadas debido a los frecuentes casos de corrupción entre los representantes públicos y la práctica ausencia de los mismos en el entorno académico.

Una vez más me tocó enfrentarme a la irracionalidad con la insumisión y, lamentando la falta de sensibilidad del ministerio que elaboró la norma y la falta de personalidad de los rectores que la acataron, optar por sugerir a los miembros de la comisión que rellenaran en secreto el impreso de propuesta de la calificación de cum laude, entregaran los sobres abiertos al secretario para que los barajara y, bajo mi estricta responsabilidad, me diera a conocer la propuesta para comunicarla al aspirante a doctor. A continuación, los sobres se sellaron y se cumplió la absurda normativa. Solo que, en el acto de hacer públicas las deliberaciones, hube de comunicar la justificación pública del incumplimiento de la norma junto con la calificación.

Con la última son ya cinco las tesis doctorales en las que me ha tocado desafiar públicamente la norma anterior y a quienes tratan de suplantar mi independencia como docente y les advierto que seguiré haciéndolo en todas y cada una de las comisiones que presida pues quien se pliega a reglas injustas acaba perdiendo su dignidad.