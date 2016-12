La reforma de la Cúria no és un maquillatge

Aquesta és la idea que el papa va voler transmetre als membres de la Cúria, en el seu discurs nadalenc, el passat dia 22. Per al papa Francesc, la reforma d´aquest organisme vaticà no s´aconsegueix "canviant de personal sinó amb la conversió de les persones". Per això el papa digué que "sense un canvi de mentalitat, l´esforç organitzatiu serà inútil".

Conscient de l´oposició que està trobant al canvi al si de l´Església, el papa exposà les tres maneres d´oposar-se a la renovació que està portant a terme. La primera és aquella que es fa de "bona voluntat" i des del "diàleg sincer". La segona és la que es fa de manera oculta, dient que s´està d´acord amb el que es proposa, però sense aplicar els canvis, i la tercera és la que es fa amb mala voluntat i que "germina en ments perverses". Aquesta, que és la més falsa de totes, és la que "s´amaga amb excuses, refugiant-se en les tradicions, en les aparences i en les formalitats".

El papa Francesc volgué deixar clar davant la Cúria, que l´aggiornamento de l´Església que ell està portant a terme, "no té finalitats estètiques", ni tampoc "pot ser entesa com una espècie de lífting o de maquillatge". Les reformes del papa Francesc van a fons. I com que no són reformes superficials, el papa donà a la Cúria 12 valors per posar en pràctica aquesta reforma.

El primer dels valors és la "conversió individual", sense la qual és inútil qualsevol canvi en les estructures de la Cúria.

El segon és el "pastoral", per tal de fer de la Cúria una comunitat servidora, on ningú no se senta ignorat o maltractat.

El tercer és el "missional" o cristològic, que té per objectiu portar la Bona Nova de l´Evangeli a tot el món.

El quart és el "racional", perquè cada Dicasteri, amb les seues competències, siguen distribuïdes de forma racional.

El cinquè és el "funcional", que preveu la fusió eventual de dos o més Dicasteris amb matèries anàlogues.

El sisè valor que presentà el papa és la "modernitat", que ha de fer que la Cúria siga capaç d´acomodar-se a les situacions del nostre temps i també a adaptar-se a les necessitats de l´Església.

El setè és la "sobrietat", que té com a objectiu la "simplificació" i "l´agilització" de la Cúria.

El huitè és la "subsidiarietat", per reorganitzar les competències dels Dicasteris curials.

El novè és la "sinodalitat", que pretén la coordinació del treball que es fa entre els diversos estaments de la Cúria.

El desè és la "catolicitat". I és que si entenem el terme "catòlic" com a sinònim d´universal, la Cúria també ha de reflectir aquesta universalitat de l´Església.

L´onzè dels valors que va presentar el papa és la "professionalitat", que demana una formació permanent del personal, per evitar així l´anquilosament o la rutina.

Finalment el dotzè valor que exposà el papa és la "gradualitat", que permet amb la flexibilització, una reforma autèntica.

Amb aquest discurs valent, el papa pretén posar en marxa l´aggiornamento o renovació de l´Església, seguint el camí iniciat pels papes Joan XXIII i Pau VIè i també per la idea de Joan Pau I de renovar l´Església, i que ell no pogué portar a terme per la seua mort prematura. El papa Francesc, que denuncià en aquest discurs "la lògica mundana del poder", demanà als membres de la Cúria la seua col·laboració en el ministeri de Pere, que el papa té com a bisbe de Roma. El desig de reforma de l´Església que el papa va exposar, ha de ser un signe de l´Església en camí. No d´una Església sedentària i acomodada, sinó d´una Església nòmada, que ix a anunciar l´Evangeli.