Tornar a tremolar

Parlem i en els nostres llavis està el tremolor d´aquells milions d´homes (i dones, hem d´afegir) que van viure abans que nosaltres i el gest de les quals segueix ressonant en la nostra entonació o en els sons que articulem», escrivia el filòleg Manuel Alvar.

Les llengües són, abans que qualsevol altra cosa, un gran consens. Sense el consens entre significat i significant les llengües no serveixen. Reparar el consens perdut durant anys és bàsic per a seguir fent-nos en la nostra llengua, per a poder-la tremolar i recuperar així el prestigi social que li correspon en una societat culta i avançada.

Durant dècades, la llengua dels valencians ha sigut arma llancívola contra l´esquerra. Què poc encert: la mateixa llengua que ha tremolat en la nostra boca durant generacions, unint paraules i emocions, metamorfosejada en element de discòrdia. La senya d´identitat més peculiar i important que posseïm, la que ens fa poble amb història i personalitat pròpies, larvada en ofensa, en suspicàcia.

La qüestió lingüística ha quedat relegada 20 anys. L´ús de la llengua dels valencians i el seu coneixement han decrescut segons tots els indicadors durant els governs conservadors del Partit Popular. Desafecció, desinterés i mala gestió d´un partit que històricament ha utilitzat la llengua per al seu exclusiu interés, promovent conflictes artificials sobre els signes d´identitat valencians. Conflictes estèrils que han dilapidat l´ús social del valencià.

En el pol oposat, entitats, sindicats i partits polítics progressistes que volen promoure el valencià com a element de cohesió social i de vertebració. Avançar en la consecució de la plena igualtat lingüística a través de mesures de foment i empar ens permetsentir-nos reconeguts en les nostres especificitats i en els nostres drets lingüístics.

Així doncs, l´acord històric aconseguit esta setmana per tres de les forces sindicals més importants de la Comunitat Valenciana, UGT, CC OO i Intersindical, resulta de summa importància. Perquè es tracta d´un acord avalat, cimentat i construït pel conjunt de la societat, per a garantir els drets lingüístics dels valencians i les valencianes.

L´acord de la Nau posa a les clares que este Govern té la petició i l´aval de la societat per a garantir que els treballadors públics disposaran de la competència lingüística i dels coneixements suficients i adequats per a l´ús de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en tots els àmbits públics i de l´administració, amb el nivell necessari en funció del lloc de treball, i amb l´obligació per part de l´Administració d´oferir una formació integral adequada a tots els empleats.

Garantir que totes les persones es puguen dirigir a l´Administració en la seua llengua materna resulta bàsic en una societat moderna. Totes les comunitats autònomes amb llengua pròpia ho regulen sense complexos des de fa anys, perquè en totes s´ha entés la llengua com un element enriquidor. Tant de bo prompte comencem a tremolar, novament, en la llengua dels nostres avantpassats.