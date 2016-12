Tinc un bon amic anomenat Kevin. És un fenomen jugant al futbol. I un paio molt maco, amable, bona gent. També atractiu per a les dones, molt agraciat. Ben casat, per cert.

La veritat és que el meu amic Kevin és una persona empàtica, és deixa estimar pels que tenim la sort de conèixer-lo.

El seu nom sempre em ve a la memòria cada vegada que visione una de les grans sorpreses cinematogràfiques dels últims temps. UP.

Deia Nietszche que quan les persones inventen una paraula, la seua llibertat disminueix. Crec que tenia tota la raó.

UP.

Al 2009 van estrenar aquesta meravellosa pel·lícula. Per a menuts i per a adults. Perquè la cinta l'han d'entendre totes i tots. Crec que l'entenen millor els menuts que els adults.

Va rebre 2 oscars, i va ser un dels films de Pixar més valuosos fins aleshores.

La pel·lícula conta la història d'un senyor gran per assolir el seu somni de xiquet. Començant per la seua infantesa, casament i vida de jubilat. Tot i que per contar això només s'utilitzen deu minuts. Uns minuts farcits d'il·lusió i desencant. La resta és: "Comença l'aventura". I de veritat que comença l'aventura. Plena de globus, altura i il·lusió.

La meua filla es va quedar bocabadada veient-la. Veient l'aventura. Sobretot el seu final, quan han de salvar a Kevin, un altre empàtic personatge. Un final que ni el protagonista entén al principi. Tot el contrari que el seu acompanyant explorador de poc més de 5 anys. Han de salvar a Kevin. Sí o sí.

La meua filla també ho va entendre. Han de salvar a Kevin.

I és clar, al final, tots els espectadors entenen que han de salvar a ... Kevin.

Tinc un amic que es diu Kevin. L'estime molt. També aniria a salvar-lo si ell ho necessitarà.

Els dos Kevins d'aquest article tenen una mateixa il·lusió. Viure i gaudir de la vida. Tots els animals volen el mateix.

Crec que aquestes festes hem de pensar en tot allò que fem. I si cal fer un esforç com l'home gran i l'explorador, fer-lo. Hem de ser conscients de tot allò que fem, inclosos el dinars familiars. Sé que és una tasca complicada. Però més complicada és la tasca d'UP: lluitar per un somni i acabar bregant per una vida, la d'una au anomenada Kevin.

En aquestes festes seria ideal no menjar animals. I la resta de l'any també.