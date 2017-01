La inocentada de la exclusividad en Sanidad

La noticia se publicó en la prensa el día después del último 28 de diciembre. No era ya el día de los inocentes, pero la perspectiva de los últimos 40 años lleva a pensar en otra inocentada, una más de las que nos regalan nuestros dirigentes para demostrar un interés por mejorar la justicia social, que después se resquebraja con ajustes, para proteger los intereses de los amigos, con pseudoargumentos trascendentales.

«Un nuevo decreto obligará a los médicos que, a partir de ahora, opten a cubrir una jefatura de sección o de servicio, en los hospitales valencianos de gestión pública, a dedicarse en cuerpo y alma al cargo y abandonar, si lo tuvieran, sus trabajos paralelos en el ámbito de la sanidad privada». Luego, la coletilla: «La medida no implicará retroactividad, por lo que los responsables sanitarios que ya estén ahora en un puesto y tengan su propia clínica u otro puesto en la sanidad privada podrán seguir compatibilizándolo, no así quien acceda a partir de ahora» (!).

La propuesta no es nueva, ya estuvo incluida en la Ley de Incompatibilidades de 1985, la que nos llevó, a algunos, a cumplirla, cerrando consultas y dedicándonos en cuerpo y alma, con dedicación exclusiva, a lo público. Poco a poco, la presión de intereses fue introduciendo apaños, la fue desinflando y al final es como si no existiera. Las compatibilidades se han visto garantizadas a través del sometimiento intelectual y moral, o mediante la amistad, a los que decidían en su tramitación.

Las consecuencias para los que acatamos aquella ley han sido paradójicas, pues nos convertimos en el contrapunto de la corriente establecida, más si nos desmarcamos de la industria farmacéutica y de suministros, siendo sometidos, antes y ahora, obviamente desde el poder, a las persecuciones más obscenas, con grados de crueldad inimaginables (Levante-EMV, 06/12/12); somos los antisistema. La excusa era iniciar nuevos desarrollos, los mismos que nos bloqueaban, pues iban a ser la base de los negocios de sus correligionarios y amigos.

Convertir las leyes en una farsa ha permitido que la falsedad se haya extendido a todos los ámbitos de la Administración, lo que ha facilitado el crecimiento de la corrupción. Nuestra corrupción está contextualizada en la legalidad, prevaricando en la interpretación de las normas (Levante-EMV, 16/02/12). Ello permite robar, pero también reordenar el funcionamiento institucional en función de los intereses privados de empresas y de particulares. La situación es ya tan extensa que los jueces, aunque quisieran, no lo podrían arreglar y no hay voluntad política de hacerlo.

La historia se repite, continúan promulgando nuevas normas de mala calidad, las que ya existían y se incumplían; se seguirán manteniendo los sesgos interpretativos para adaptarlas al interés particular del momento, nuestros dirigentes se mantienen sin autocrítica y escrúpulos en el camino de siempre. El cambio sociopolítico que proclamaban se ha limitado a cambiar nombres, manteniendo las conductas; no hay acciones relevantes para construir una sociedad mejor (Levante-EMV, 03/10/16); la calidad institucional que muestran es propaganda, permite acallar situaciones concretas, pero no provoca cambios reales.