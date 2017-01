La no violència: estil d'una política per a la pau

Aquest és el lema proposat pel papa Francesc per a la Jornada Mundial de la Pau, que se celebra com cada any l´1 de gener.

El missatge del papa, amb motiu d´aquesta 50ena Jornada, comença expressant el seu sincer desig de pau per a tots els pobles. El papa ens recorda que va ser Pau VI qui va instituir aquesta Jornada Mundial de la Pau, i que va ser precisament el papa Montini qui definí la pau com "la línia única i autèntica del progrés humà". En aquest text, Francesc també ens recorda el papa Joan XXIII, el qual en la seua encíclica, "Pacem in terris", presentava la pau com una realitat que havia d´estar fonamentada "sobre la veritat, la justícia, la llibertat i l´amor".

En el missatge adreçat a tot el món, el papa Francesc fa una reflexió sobre "la no violència com un estil de política per a la pau". El papa vol transmetre la idea de la no violència com "a estil característic de les nostres decisions, de les nostres relacions, de les nostres accions i de la política en totes les seues formes". I és que en un món fragmentat per "dues horribles guerres mundials" i per "l´amenaça de la guerra nuclear", cal retrobar la pau al cor de les persones i dels pobles. Perquè la violència, com diu el papa, no fa sinó provocar un enorme sofriment, degut a "guerres, terrorisme, criminalitat, atacs armats, abusos contra emigrants, devastació del medi ambient". D´ací que el papa presente a la nostra societat un camí nou per resoldre els conflictes bèl·lics i per retrobar la pau, ja que "la violència no és la solució per al nostre món fragmentat".

Jesús mateix, com ens recorda el papa, "va traçar el camí de la no violència, que ell va seguir fins al final". Per això denuncià la lapidació que anava a tindre contra aquella dona pecadora (Jo 8:1-11) i també la violència que amb l´espasa, Pere volia provocar (Mt 26:51-52). Per això el papa ens exhorta a viure com a deixebles de Jesús, cosa que "significa acceptar la seua proposta de la no violència". D´ací que el papa ens recorde les paraules de la Mare Teresa de Calcuta, quan en rebre el Premi Nobel de la Pau el 1979, digué: "En les nostres famílies no tenim necessitat de bombes i d´armes, de destruir per a portar la pau, sinó de viure units, estimant-nos els uns als altres". Juntament amb la Mare Teresa, el papa Francesc ens recorda també el compromís amb la pau i amb la no violència de Mahatma Gandhi i de Martin Luther King.

En aquest missatge amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, el papa ens proposa viure "l´ètica de la fraternitat i de la coexistència pacífica", que "no pot basar-se sobre la lògica de la por i de la violència, sinó sobre la responsabilitat, el respecte i el diàleg sincer". Per això el papa fa una crida "al desarmament i a la prohibició i abolició de les armes nuclears". El papa també demana que es "s´acabe la violència domèstica i els abusos a les dones i als infants".

El papa Francesc, en aquesta crida a favor de la no violència, ens proposa el model de Santa Teresa de Lisieux, d´oferir, davant una ofensa, "una paraula amable, un somriure, un gest que sembre pau i amistat". A més, ens ofereix com a pauta per aconseguir la pau, les huit benaurances segons l´Evangeli de Sant Mateu (Mt 5:3-10).

El text del papa acaba proposant la no violència, com "una manera de mostrar que la unitat és més important i més fecunda que el conflicte".

Que l´any que comencem, esdevinga un camí per aconseguir la pau i la bona convivència entre pobles, religions i cultures, i d´aquesta manera acabar per sempre amb la violència.