Aplicar la Constitución

Crear un laberinto burocrático para que no todos los españoles puedan ejercer sus derechos constitucionales es la más novedosa invención del ejecutivo de alto copete que se encuentra enredado en el insano afán de excluir a sordos, ciegos, enfermos mentales, discapacitados intelectuales, mayores o mujeres. Tal parece que la denominada clase política y anexos, disimulado coladero de amiguismos partidistas que aumentan el número de asalariados de la jodienda nacional, se viene arriba cada vez con más desparpajo en sus trapisondas.

Capítulo 3º -Artículo 49: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Robar los derechos cívicos vejando la integridad social de los ciudadanos es punible y bien podría ser base de demanda e indemnización por el trauma causado a los excluidos. Votar es derecho de todos en un país constituido como Estado social y democrático de Derecho, valga la redundancia. Una España que propugna la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político -¡igualdad!-; en la que la soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿A qué ámbito legal paralelo se acogen cuantos osan despóticamente instaurar totalitarismos y genocidio de usos cívicos proclamados hasta en la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad (N.Y. 2006)? No hagamos más el ridículo señoras y señores. El voto es derecho sin tener para ello que realizar un examen. Con el voto cada cual hace lo que quiere, como los próceres gubernamentales hacen lo que les viene en gana con los apoyos europeos que España recibe para subsanar carencias o mejorar infraestructuras. Miles de millones de euros manejados sin que nosotros, el pueblo, les exijamos un examen para saber dónde piensan utilizarlos o investigar si se quedan enredados entre dobladillos.

Con Gallardón la ofensa y usurpación de identidad sexual se plasmó cuando, de un plumazo, desnudó de condición femenina a cuantas mujeres no tuviesen hijos. Aquella infamia bien valía la indemnización por daño psicológico y devolución de cantidades empleadas en tratamientos farmacológicos derivados de las dolencias propias de la menstruación y hormonales. Sin olvidar el irremisible gasto mensual, durante un promedio de cuarenta años, de compresas, tampones y otros medios como las copas vaginales o la ropa interior absorbente.

¡Que te vote tu madre! Porque la mía no lo hará. Ni mi madre, ni mi padre, ni nadie que me quiera y respete. Soy lo que llamáis un discapacitado intelectual y me excluís de ser ciudadano, me robáis la identidad patria igualitaria obligándome a demostrar valía. Pero conmigo hay muchos españoles y españolas y si la Inquisición se impone, las piras no dejaran ver el sol. Van Gogh, Nietzsche, Maupassant, Rossini, Liszt, Panero, John Nash, Beethoven, Stephen Hawking, Toulouse Lautrec, Cristy Brown; y todas las personas a las que el tiempo degenera tienen derechos intrínsecos.

Si es por la posible manipulación del voto, estas propuestas aberrantes han de considerar el hecho de que no existe mayor manipulación que la de los votos comprados mediante sobornos, promesas y dación de puestos laborales o contratos.

Tengo derechos y quiero ejercerlos sin la obligatoriedad de que me pongan en observación como si fuese un bicho raro. ¿Acaso no es suficiente, para el resto, con ser español o española? Lo que tenéis que hacer, próceres del país, es trabajar la honradez con verdadera entrega. Buscar soluciones favorables para los cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento dos españoles y españolas que es por lo que os pagamos: "La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emana los poderes del Estado" (Título preliminar. Artículo 1 de la Constitución). No estamos solos y solas, a nuestro lado están muchos y muchas que necesitáis para seguir luciendo vuestros abalorios de poder. Haced vosotros y vosotras exámenes concienzudos y continuados para adquirir esa exclusiva situación social y económica en la que os encontráis. No nos tiréis de la lengua porque es bien sabido que muchos de los notables, en su adolescencia, ni tan siquiera aprobaban los exámenes del colegio. Que pasen pruebas y oposiciones la caterva de secundarios del servilismo corrompido que no dudan en cortar cabezas bajo el mandato de la cúpula rectora. Dejémonos de sectarismos y exclusiones que hay otras bestias negras en el horizonte nacional y estamos en el siglo veintiuno.