Aquest mal aire que ens toca de respirar!

Diguem que vivim en un poble qualsevol de la comarca de l´horta, com per exemple Aldaia. Suposem que eixim de casa al matí, caminant o amb bicicleta i ens adrecem al treball o a l´escola. I de sobte, ens adonem que allò que comencem a respirar és fastigosament desagradable, que el nostre sistema olfactiu i respiratori es bloqueja de manera instintiva com un rebuig inconscient a la contaminació que estem patint. I que, per a més inri, la impotència se´ns apodera perquè el dia d´abans i la setmana anterior vam sentir les mateixes sensacions i la qüestió no millora.

Per altra banda, les autoritats mèdiques ens aconsellen fer exercicis físics diàriament per tal de millorar la nostra salut i quan estem en plena realització del nostre passeig habitual o fent una mica de fúting, descobrim novament que allò que estem inhalant, amb els pulmons plenament receptius, no ens acaba de convèncer; que podria ser que ens estiguem farcint d´elements tòxics que en aquell moment pul·lulen per l´aire i que se´ns planteja un nefast dilema: què és pitjor el remei o la malaltia?. De segur que hi ha moments que ho trobem difícil d´esbrinar.

Si tinguérem consciència real de la qualitat de l´aire que respirem en la majoria dels dies de l´any, potser ens ho prendríem molt més seriosament. Però, certament, com a mínim i de forma mecànica, la nostra respiració es redueix a un nivell de superficialitat realment preocupant. És inevitable deixar de respirar profundament perquè els mecanismes de defensa actuen automàticament.

Mentrestant, les autoritats polítiques miren cap a un altre costat. Com que solucionar el problema no dóna gaires vots, deixa d´existir com a prioritat. La criminal ruleta de les morts provocades per la contaminació atmosfèrica sembla que no els importa gens ni mica. De sobra es coneix el diagnòstic i es tenen estudiades les mesures que caldria prendre, però la incompetència i la irresponsabilitat són les que manen. És increïble que no es puga aconseguir que els recursos econòmics públics es dediquen a un transport públic eficient i no contaminant i foragitar el vehicle privat com a figura estel·lar dels carrers i carreteres o a controlar i eliminar les fonts diverses de pol·lució industrial. Amb mesures puntuals a les grans ciutats, no n´hi ha prou. El problema és molt més general.

Per a què les ciutats i les persones que hi vivim estiguem sanes hem de poder respirar aire pur, com afirma la lògica científica i el sentit comú. Però, veges tu, aquest principi expressat per tots els organismes internacionals sobre la matèria, resulta inviable en la societat contemporània. I el que és pitjor, les conseqüències que implica el seu incompliment, són esfereïdores. Segons apunten les xifres oficials, cada any moren set milions de persones al món a causa de la contaminació atmosfèrica. I al mateix temps, nou de cada deu persones viuen en zones on se´n superen els valors recomanats per l´OMS. Cada dia, cada minut, respirem un aire que, a més a més, està fent possible tota una gamma de malalties cròniques que ens situen en un risc permanent i que empitjoren de manera substancial la nostra qualitat de vida. Ja n´hi ha prou! Necessitem immediatament polítiques mediambientals que, com va dir Miquel Marí i Pol, s´enduguen aquest mal aire que ens toca de respirar.