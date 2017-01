Entre la desolación y el entusiasmo

Ha terminado el año y el resumen de los hechos más significativos ocurridos sirve para arrimar cada uno el ascua a su sardina y para establecer unas previsiones que en su mayor parte no se producirán durante el año que comienza. Porque de lo que están casi seguros que va a ocurrir, de eso no dicen nada nuestros dirigentes políticos. Y como muestra el discurso descafeinado del presidente Ximo Puig.

Bien es cierto que el panorama internacional no nos da más que sobresaltos. Solo por referirnos a Europa, una nueva concepción de la OTAN por parte de Donald Trump junto con los afanes expansionistas de Vladimir Putin pueden tener como efectos positivos una cierta paralización de las acciones bélicas en Oriente Próximo, sobre todo en Siria, pero pueden exigir a los países de la UE un incremento notable en sus gastos de defensa que necesariamente habrá que poner por delante de otras prioridades. Esta circunstancia, de producirse, incrementará más el divorcio entre los ciudadanos europeos y sus instituciones que ven tambalear el binomio democracia y bienestar. Si le añadimos la negociación del Brexit y las locuras de algunos gobernantes de países de la antigua órbita soviética podemos tener la tormenta perfecta para que comience a ir al traste el sueño europeo con una debilidad creciente todavía mayor que la actual.

Y en España el escenario no es mucho más optimista a pesar del crecimiento económico que ha consistido hasta ahora en que hemos comido un poco más pero mi vecino ha comido el doble y yo me he quedado igual y además debo la mitad. La regeneración democrática, la desafección social, la sensación de impunidad ante los casos de corrupción a pesar de que hay cuatro desaprensivos en la cárcel y sobre todo la garantía ciudadana de la sostenibilidad del modelo social, se unen a dos problemas que ocupan buena parte del tiempo de la clase política necesitada de una mayor dedicación a los problemas reales de la sociedad. El problema de España con Cataluña y el problema de la falta de rigor y cohesión de los partidos políticos que pudieran ser alternativa de gobierno al Partido Popular. La situación de Podemos y su conducta ya quedó demostrada cuando se desvaneció la legislatura salida de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y que en las pasadas Navidades llegó a su culmen entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Además de sus diferencias en cuanto a participación y formas en el ejercicio de la política, saben los errejonistas y los que no lo son que con Pablo Manuel Iglesias como postulante a la presidencia del gobierno de España será muy difícil que consigan el acceso al poder inclusive en coalición. Como él pretende y lo consigue, da miedo a una parte muy importante de la población. Del Partido Socialista mejor es guardar silencio. Después del golpe en el Comité Federal socialdemócrata una buena parte del partido pretende que desde Andalucía, la autonomía con la segunda renta per cápita más baja de España después de Extremadura y el nivel de paro más alto, salga la lideresa que va a solucionar los problemas de España cuando han gobernado la comunidad autónoma 35 años y no han sido capaces de sacarla de donde está, corrupción incluida.

Siempre nos quedará la Comunidad Valenciana. Una autonomía feliz, con un clima excepcional que, pase lo que pase, nadie señala a nadie ni se levanta la voz. Así vamos de bien. Y todavía vamos a ir mejor cuando en el nuevo reparto de la financiación autonómica adelantemos a Cataluña, a las inversiones que el Gobierno central va a asignar al País Vasco como recompensa a su apoyo presupuestario, a la Galicia de Rajoy, a la Andalucía de la lideresa Susana Díaz o a la Extremadura del insigne Rodríguez Ibarra. La España de hoy está preparada para ofrendar a Valencia en este año que comienza todas las glorias que le ha estado escatimando desde que se compuso, con algarabía musical, el himno de la Exposición Regional del maestro Serrano y letra de Maximiliano Thous. Ya lo verán.