Borges escribió un conocido cuento titulado «La lotería en Babilonia», incluido en su libro «Ficciones», que trata de la sorprendente evolución de este juego en aquel reino, que de dar premios pasa progresivamente a decidir sobre la vida de los ciudadanos. El relato es, a la postre, una afinada reflexión sobre el papel del azar en nuestras vidas y el protagonismo que conscientemente le damos a este importante e incontrolable poder. Volviendo a nuestra querida lotería, la lotería en España, no deja de ser un interesante tema de reflexión dado su nivel de popularidad, control estatal y seguimiento intenso y extenso de los medios de comunicación.

Veamos antes que nada el quid de la cuestión: cientos de miles de ciudadanos, en general muy poco acaudalados, endeudados, parados... apuestan un poco -o no tan poco- de su dinero para que el azar cree algunos nuevos ricos, a costa de empobrecer algo más a una población ya suficientemente precaria. Es decir que, voluntariosos y con ilusión, decidimos democráticamente potenciar el desigual reparto de la riqueza. Reconozcamos que la cosa tiene su aquel, y más cuando se trata de una práctica muy popular que nadie cuestiona. Es evidente que lo que fundamenta la lotería es el principio de esperanza, una esperanza que no se basa en el esfuerzo que es recompensado, sino en el simple azar, sin mayor lógica causal que haber participado en el sorteo.

Una sociedad que juega tanto a la lotería es esencialmente una sociedad que descree del éxito basado en la lógica del esfuerzo y en la calidad del trabajo. Nuestra querida sociedad española, claro. Parece ser que con la crisis el número de jugadores de lotería ha aumentado, aunque haya disminuido el monto total invertido. La explicación responde a nuestro imaginario: ante la desesperanza en que el sistema sea justo con la distribución del trabajo y los bienes sociales, confiemos al menos en el azar. Curiosamente el invento de la lotería no es popular, fue institucionalizada a principios del s. XIX como un medio para financiar al erario público, tras ser introducida por Esquilache en el sigo anterior.

Recordemos que en el cuento de Borges es la gente la que potencia la lotería, el reino del azar sobre sus vidas. La lotería no se impone, ni en Babilonia ni en España. Libremente apostamos por que sea el azar quien decida, le ofrecemos nuestro escaso pecunio para que ella redistribuya sin mayor lógica. Porque necesitamos seguir creyendo que algún maná caerá del cielo. Nadie considerará injusto un premio, aunque se agradece cuando el azar premia a los más desfavorecidos, ya que nuestro sistema sociopolítico, no azaroso, no lo hace mucho.